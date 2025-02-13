台積員工分紅1405億 人均200萬創高

台積電首度赴美召開的董事會，昨宣布決議核准2024年員工分紅共新台幣1405億9256萬元，創下歷史新高；以去年底員工數7萬人計算，平均每名員工可分到約200.85萬元。（路透檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電送給員工元宵節大禮！首度赴美召開的董事會，昨宣布決議核准二○二四年員工分紅共新台幣一四○五億九二五六萬元，創下歷史新高；以去年底員工數七萬人計算，平均每名員工可分到約二○○．八五萬元。

台積電於台灣時間十一、十二日在美國召開第一季董事會，昨宣布七項重要決議議案，包括核准二○二四年營業報告書及財務報表，全年合併營收約新台幣二兆八九四三億八○○萬元，稅後淨利約新台幣一兆一七三二億六八○○萬元，每股盈餘新台幣四十五．二五元，營收與獲利同創歷史新高。

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台積電董事會並核准二○二四年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣一四○五億九二五六萬元，創歷年新高，其中員工業績獎金約新台幣七○二億九六二八萬元，已於每季季後發放，另一半的酬勞（分紅）約新台幣七○二億九六二八萬元，將於今年七月發放。

台積電去年第四季獲利創新高，每股稅後純益十四．四五元，董事會也核准配發第四季每股現金股利四．五元，與上季相同，並未提高，配息率約三十一．一四％；普通股配息基準日訂定為今年六月十八日，除息交易日則為六月十二日。

董事會也核准今年股東常會將於六月三日上午九時在新竹喜來登大飯店舉行；另核准擢升公司人力資源組織資深處長陳培宏為副總經理，他是台積電第二代工程師，也是台積電歷任人力資源副總經理中，第一位從基層工程師到擁有建廠、管廠、服務蘋果大客戶專業的人資副總。

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