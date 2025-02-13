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財經青紅燈》限貸令早晚得檢討

2025/02/13 05:30

自從2023年7月新青安上路以來，銀行法72-2比率數就長期維持在26.3%以上的偏高水準，27%以上的國銀家數也多在10~15家間，若考慮已准而未撥貸款的遞延性，限貸令緊箍咒猶在。（資料照）自從2023年7月新青安上路以來，銀行法72-2比率數就長期維持在26.3%以上的偏高水準，27%以上的國銀家數也多在10~15家間，若考慮已准而未撥貸款的遞延性，限貸令緊箍咒猶在。（資料照）

根據金管會最新統計，去年12月底銀行法72-2條比率數降至26.44%，逾28%家數也從前一個月的6家降至2家；再對比央行統計的房貸餘額增速創6個月新低、建築貸款連2月衰退，房市限貸令看似正逐漸減壓。

銀行法72-2條被視為國銀不動產放款「天花板」，即國銀住宅建築及企業建築放款總額（分子），不得超過存款總餘額及金融債券發售額（分母）30%的紅線，而逾27%則被視為國銀自主管理警戒線。

雖然去年12月逾28%家數從11月高點的6家降至剩2家，比率數也降至26.44%，但分子從15.11兆微增至15.16兆，分母從56.6兆增至57.3兆，分母增幅大過分子，72-2條比率數續降主因是存款增加，透露限貸令壓力減輕、但不動產貸款吃緊狀況持續。

自從2023年7月新青安上路以來，銀行法72-2比率數就長期維持在26.3%以上的偏高水準，27%以上的國銀家數也多在10~15家間，若考慮已准而未撥貸款的遞延性，限貸令緊箍咒猶在。

更令人擔心的是，2022年以來屢創新高的住宅類建案開工潮，預計2026年將進入完工交屋潮，估有近26萬戶、約5.2兆元規模，若以6成5貸款推算將逾3兆元，除非國銀存款水位能夠等幅成長，否則72-2條比率數水位勢難降低；短期間限貸令看似出現減壓跡象、但最大房貸荒還沒到來，屆時若引發難測的骨牌效應，72-2條恐得被迫檢討調整。

（高嘉和）

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