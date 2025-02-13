盤勢分析》量價背離 短期區間震盪

台股昨日終場下跌94.3點以昨日最低點23289.75點作收，跌破5日線，成交量略放大到約3700億元。(中央社)

台股昨（12）日在MSCI調升權重激勵下，開高震盪，一度漲逾144點，不過在市場不確定因素仍多下，獲利賣壓陸續出籠，終場下跌94.3點以昨日最低點23289.75點作收，跌破5日線，成交量略放大到約3700億元。

在三大法人動向，外資昨買超26.33億元、投信賣超35.2億元、自營商賣超0.62億元，三大法人合計賣超9.49億元。外資台指期淨空單昨小減125口，累計外資台指期淨空單為31214口。

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MSCI此次季度調整，台股在全球市場指數、新興市場指數、亞洲除日本指數權重皆獲調升，分別上調0.02、0.14、0.13個百分點，而在全球指數成分股新增台光電（2383）、嘉澤（3533）2檔、剔除南亞科（2408）、華新（1605），季度調整在2月27日盤後生效。

元大投顧指出，台股後市表現持續聚焦在關稅政策變化程度，由於川普持續出招，2月18日可能針對台灣半導體產業推出具體措施，加上指數逼近箱型區間上緣23600點後，依舊未改量價背離慣性，預料盤勢難脫來回震盪格局，操作上避免過度躁進，應耐心等待拉回布局契機。

聯邦投信投資長吳裕良指出，就基本面而言，關稅議題仍存、通膨疑慮未消、短期降息未見，台股呈現震盪格局，投資人可關注今年主流概念股。（記者王憶紅）

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