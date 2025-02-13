閎暉收購日本FDK 跨能源電力領域

閎暉斥資14.18億元收購日本FDK股權45%。（取自證交所網站）

FDK鎳氫電池全球市占第一 將維持在日本東京證券交易所上市

〔記者王憶紅／台北報導〕電子零組件廠閎暉（3311）將斥資14.18億元，收購日本上市公司FDK株式會社股權45%。閎暉表示，公開收購完成後，將維持FDK在日本東京證券交易所上市，並加強兩家公司合作，擴大營運規模，且透過此次合作，閎暉將跨入能源電力產品。

斥資14.18億 收購45%股權

閎暉昨日召開記者會指出，將公開收購日本上市公司FDK株式會社普通股1552.74萬股，約為FDK 45%股權，同時，閎暉與FDK母公司富士通株式會社也簽署應賣協議，日本富士通原持股FDK約58.82%，需在進行此案公開收購時參與應賣。

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閎暉公開收購價金為每股現金日幣435元、約台幣91.35元，換言之，總交易金額逾14.18億元。

閎暉指出，隨著AI技術進步，對於高效能、持久、輕便的電池需求將日益增加，且電子產品移動性、便捷性的要求，以及物聯網（IoT）與智能城市等的市場趨勢，都將高度依賴電池的發展，FDK具有深厚的研發創新能力，搭配閎暉的成本管理、製造能力，以及跨產業的客戶資源，這次合作將可大幅度提升整體績效，增加國際競爭力。

閎暉指出，此案收購完成後，會在現有產品基礎上，透過廣泛業務觸角，擴大客戶網絡及銷售市場，期望帶來新的產品組合與成長動能，且經由產能利用整合，有助提升營運效率，增加生產基地以降低營運風險。

閎暉擅長異材質結合與核心技術整合，應用範圍包括汽車內裝機構模組及面板外觀模組、穿戴產品、智能鎖、網通及物聯網等領域。

FDK成立於1950年，主要業務領域為製造、銷售並出口各式電池和電子裝置，同時也包含電池模組、能源儲存系統及新世代電池、能源等電子裝置，而鎳氫電池（NiMH Batteries）產品市占率高居全球第一。

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