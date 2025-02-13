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劉揚偉：電動車快有好消息 鴻海今年拚8兆營收

2025/02/13 05:30

鴻海董事長劉揚偉昨天表示，目前尚未考慮與DeepSeek合作。（記者方韋傑攝）鴻海董事長劉揚偉昨天表示，目前尚未考慮與DeepSeek合作。（記者方韋傑攝）

盼與日產合作 雷諾也是潛在客戶

〔記者方韋傑／新北報導〕鴻海昨日於新北土城總部進行新春團拜，董事長劉揚偉會後受訪時指出，今年集團總營業額將接近8兆元，再創歷史新高，預估美方新的關稅措施不會對公司造成太大影響，為因應電動車新合作案，以及支應集團「3+3」戰略所需要的新廠區建設等費用，全年資本支出將會增加。

劉揚偉說，儘管美國尚未對墨西哥正式課徵25%關稅，但是鴻海集團產能調配已經有所安排，旗下的「美國製造」策略皆與供應鏈緊密合作，憑著供應鏈管理實力，有能力加以應對，關稅真正造成的衝擊是可能加劇全球經濟不景氣，進而造成整體市場萎縮，「除非那樣子的狀況發生，否則對我們的影響應該不會太大」。

關於近期傳出鴻海與日產之間的併購案，劉揚偉強調，「不是併購，是合作」，並提到鴻海原先就與眾多車廠往來密切，旗下商業模式一直都是委託設計與製造服務（CDMS），不會切入品牌，包括法國雷諾汽車（Renault S.A.）也是潛在客戶，電動車事業的好消息，由於進度已經確定，「1、2個月之內就會跟大家宣布」。

談中國DeepSeek 本質不太合法

對於近期中系DeepSeek低成本的AI GPT模式震撼產業生態圈，劉揚偉認為，從正向的角度來看，代表許多企業都已經開始切入相關領域，並且加深參與程度，長期來看可望在市場上催生出不同類型的大語言模型，至於哪一種模型較為適宜使用，則是需要時間繼續觀察。

劉揚偉表示，DeepSeek在開發自家模型時所使用的「蒸餾法」，是用別人已經訓練好的系統加以訓練自家新開發的系統，其實這種模式在各個產業並非不普遍，但是本質上可能不太合法，「所以大家都不太講，其實大家都在做」，後續可以帶動比較缺乏運算力的企業相繼切入市場，擴大產值規模。

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