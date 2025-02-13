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國壽與地方作伙 連12年挺鹽水蜂炮

2025/02/13 05:30

國泰人壽堅持「在地共榮、共創更好」的理念，連續12年與地方「作伙」支持重要傳統文化慶典「鹽水蜂炮」。（國泰人壽提供）國泰人壽堅持「在地共榮、共創更好」的理念，連續12年與地方「作伙」支持重要傳統文化慶典「鹽水蜂炮」。（國泰人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕被譽為「世界三大民俗慶典」、「全球十大最佳慶典」的台南代表性民俗文化「鹽水蜂炮」，於二月十二日晚間順利落幕。國泰人壽堅持「在地共榮、共創更好」的理念，連續十二年與地方「作伙」支持「鹽水蜂炮」這項重要傳統文化慶典，今年更打造巨型蜂炮炮台，三層炮台共承載約二十萬支蜂炮，於元宵節當晚活動壓軸呈現，與地方鄉親共慶元宵佳節，為新的一年祈求國泰民安、消除災厄，每個人都身心健康、一切安好。

「鹽水蜂炮」源於清光緒年間，為了解決鹽水地區的瘟疫，居民向武廟關聖帝君祈求平安，於神明遶境時沿路燃放爆竹，竟讓疫情逐漸消退；此後每年元宵節一到，居民便以放蜂炮來感念神明，爾後成為台南最具代表性、享譽國際的文化慶典。

國泰人壽副總經理林國壽表示：「國壽在地夥伴都是台南的一份子，十二年來，每年就像舉辦自己家慶典一樣的心情，挽起袖子投入鹽水蜂炮的籌備，為保存珍貴的在地文化盡一份心力，也熱情邀請更多外地親友認識這個地方特色。」

身為台南一份子的國泰人壽壽險顧問夥伴們，都會參與蜂炮慶典的準備，以熱情和心意接待每位前來共襄盛舉的台南鄉親與遊客，希望藉由眾人之力共創更好，將百年傳統活動舉辦得更臻完美，與在地文化產生緊密且深刻的連結。

鹽水武廟管理人林益仁也特別感謝國壽的大力貢獻，除了提供經費支持，國壽夥伴們也會主動協助活動前的場地布置，相當重視安全設施的加強，平時也會協助廟方文化推廣，展現對傳統文化的支持與尊重。

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