美智庫CSIS︰確保台半導體 最符合美利益

美國總統川普先前表示，考慮對外國生產的晶片徵收關稅，外界臆測他可能藉此舉施壓台積電在美國投資更多高階製程。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發布報告稱，美台相互依存，合作才能互利共贏。 （彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普先前表示，考慮對外國生產的晶片徵收關稅，外界臆測他可能藉此施壓台積電在美國投資更多高階製程；華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發布報告稱，確保台灣能保護其國內的半導體生態，並在美國無比較優勢的其他國家投資，才最符合美國利益。

CSIS官網十日發布報告，主題是「矽島：評估台灣對美國經濟成長與安全的重要性」，由其國際貿易專家芮恩希（William Reinsch）與曾在CSIS實習的惠特尼（Jack Whitney）共同撰寫。報告建議川普政府，在思考美台的經貿關係時必須牢記，這個夥伴關係一直是且未來將繼續是「支持美國國家安全」的重要環節。

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報告指出，美國多個關鍵產業的發展及龍頭企業的崛起，都和台灣在關鍵與新興技術領域的成功密切相關。美國公司利用台積電不斷增長的製造能力與專業知識，培養出輝達（Nvidia）等美國「無晶圓廠」晶片設計龍頭企業，還有蘋果（Apple）等消費性電子產品領導者。

台灣的半導體業者、尤其是台積電，一直願意為美國和盟友的半導體回流做出貢獻；例如力積電去年與印度塔塔集團合作，協助建置十二吋廠。

報告說，「台灣已經開展多項支援其他國家先進技術生產的重大專案，這將有助於美國實現減少全球對中國依賴的目標」。

受限人才、供應鏈 難全回流美國

但台北當局希望台積電將先進製程留在台灣、成為台灣的「矽盾」，防止中國對台意圖。此外，晶片生產要完全移出台灣有許多困難，台灣有其他地方無可比擬的人才、專業知識等優勢，而美國有資本成本高、監管負擔、勞動力嚴重短缺等「結構性障礙」，使得全面回流美國變得不可行。

而台灣靠近亞洲主導的關鍵電子製造中心，也需考慮供應鏈的問題；因此，健全的美國經濟安全政策，應利用台灣投資擴大國內的「關鍵與新興技術」（CET）產業，同時確保台灣能夠保護其國內生態系統，並支持台灣在美國無比較優勢的第三國投資。

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