成熟製程產能過剩 中芯去年獲利大減45％

中芯國際發布最新財報顯示，去年全年淨利暴跌45.4％。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國晶圓代工龍頭中芯國際發布最新財報顯示，去年全年淨利暴跌四十五．四％，主因投資收益及資金收益下降所致；顧問公司TechInsights指出，因中國半導體產業面臨產能過剩問題，以及美國制裁帶來的更大限制，晶片製造設備的採購量在經歷三年成長後，今年將出現下降。

中芯國際表示，去年營收達八十．三億美元、年增二十七．七％，雖創歷史新高，但歸屬於母公司的淨利僅四．九二七億美元（約一六一．九億台幣）、年減四十五．四％。

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中芯國際執行長趙海軍提及美國關稅戰對中國晶片產業的影響，因擔心美國關稅和更廣泛的地緣政治緊張局勢，客戶正在囤積訂單，並要求提前交付預定的訂單。

趙海軍並警告，今年下半年中芯國際將面臨兩大疑慮，首先是預計訂單量將下降，因需求已提前到上半年；其次是因製造商爭奪訂單，整個產業的新產能可能過剩，引發更激烈的價格競爭。

TechInsights說，中國在二○二三、二○二四年是晶片製造設備的最大買家，購買價值四一○億美元的設備，占去年全球銷售額的四十％；但今年中國的支出預計將降至三八○億美元，年減六％，全球採購占比將降至二十％，為二○二一年以來首次下降。

TechInsights半導體製造高級分析師梅托迪耶夫（Boris Metodiev）表示：「由於出口管制和產能過剩，可以看到中國的支出有所放緩」；儘管中國一直努力實現晶片製造設備的自給自足，但該國最大的弱點仍然是欠缺微影機系統和封裝測試設備。

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