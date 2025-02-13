助智慧機械外銷 經部最高補助3千萬

經濟部今年續推智慧機械（含工具機）國產控制器應用及外銷補助計畫，最高補助3000萬元；示意圖。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助國產機械、工具機提升切入國際供應鏈的接單能力，經濟部產業發展署今年續推智慧機械（含工具機）國產控制器應用及外銷補助計畫，最高補助三千萬元，受理至三月三十一日止。

18日台中舉辦說明會 受理至3月底

產發署表示，為讓廠商了解細節，說明會將在本月十八日在台中精密機械研究發展中心舉辦（○四─二三五九九○○九分機二九九）。

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產發署本月公告「智慧機械（含工具機）國產控制器應用及銷售國際供應鏈」，計畫宗旨是依據終端市場需求，研發符合實際應用的智慧機械（含工具機）設備，並強化國產控制器的導入與應用。

經濟部官員說明，控制器相當於智慧機械、工具機的大腦，當廠商要往特殊或中高階發展利基時，控制器就不能落在別人手中，關鍵技術必須掌握住。

補助項目範疇共有兩類，一是搭載滿足終端需求的國產控制器，建置低碳化與智慧化功能的生產線，同時須制定產品類別規則（PCR）或引用產業規範，並進行機台α-site測試驗證。

二是終端場域落地驗證及銷售至國際供應鏈廠商，為終端業者設計需求後所開發的智慧機械（含工具機）生產線，須經第三方公正單位驗證節能效率的提升成效，在實際場域驗證後說明訂單布局。

審查重點著重六大成效指標，包括國產控制器開發或應用、智慧機械研發、PCR與碳足跡計算、滿足終端應用需求、第三方公正單位驗證生產效率提升十五％與降低能耗十％以上，以及鏈結觸及國際供應鏈。

產發署表示，每案補助經費以三千萬元為上限，計畫時程以不超過兩年為限。

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