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美一月CPI年增3％ 通膨意外加速

2025/02/13 05:30

Fed主席鮑爾先前表示，沒有理由急於進一步降息。但美國總統川普在數據公布前發文強調，降息應與關稅共同行動，這無異又是對Fed施壓。（法新社）Fed主席鮑爾先前表示，沒有理由急於進一步降息。但美國總統川普在數據公布前發文強調，降息應與關稅共同行動，這無異又是對Fed施壓。（法新社）

川普又施壓Fed︰降息應與關稅同步

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部昨公布一月消費者物價指數（CPI）年增三％、月增○．五％，高於道瓊預期的二．九％、○．三％增幅，顯示聯準會（Fed）抑制通膨遭遇挫折；但美國總統川普在數據公布前發文強調，降息應與關稅共同行動，這無異又是對Fed施壓。

儘管多數數據顯示，美國經濟穩健、失業率低，通膨也從二○二二年的九％高峰大幅下滑，但川普一連串的關稅威脅加劇通膨再起的疑慮；美國CPI已連續四個月走揚。

在該數據公布數小時前，川普在其社群平台「真相社交」發文說，「利率應該下降，這將與即將到來的關稅相輔相成，讓我們行動起來，美國！」此貼文反映川普對貨幣政策論調的轉變，聯準會一月下旬做出維持利率不變的決定後，他曾盛讚決定正確。

前一天，聯準會主席鮑爾赴參院銀行委員會作證時說，「美國經濟目前狀態很好，我們希望在遏制通膨上取得更大進展，目前的政策利率處在合適的位置，因此沒有理由急於進一步降息」。

分析師︰降息週期已結束

ClearBridge投資策略分析師潔默（Josh Jammer）說，「一月超預期的CPI通膨報告公布後，聯準會的『觀望』模式將比預期更久；這份報告為降息週期敲了喪鐘，我們認為該週期已結束」。

勞工部數據顯示，排除波動的食品與能源價格，一月核心CPI年增三．三％、月增○．四％，高於預期的三．一％、○．三％增幅；其中，年增幅度較去年十二月整整升高○．一個百分點。

勞動統計局說，住房成本續增是通膨主要問題，月增○．四％，占整體通膨增幅的三十％。在蛋價暴漲十五．二％推升下，食品價格跳漲○．四％；勞動統計局表示，這是自二○一五年六月以來蛋價最大漲幅，貢獻食品價格上漲的三分之二。過去一年，蛋價飆漲五十三％。

道瓊開盤暴跌逾四百點

美國十年期公債殖利率昨跳漲○．○九％至四．六二七％；道瓊開盤不久暴跌逾四百點，標普五○○、那斯達克跌幅近一％，費城半導體跌逾一．五％，台積電ADR上漲○．四％。

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