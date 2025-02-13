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擬祭1930年貿易法 川普︰對等關稅立即生效

2025/02/13 05:30

美國總統川普新的對等關稅將「幾乎立即」生效，恐援引未曾動用的一九三○年「貿易法」。 （美聯社）美國總統川普新的對等關稅將「幾乎立即」生效，恐援引未曾動用的一九三○年「貿易法」。 （美聯社）

對歧視美國商業國家最高課徵50%關稅 恐引發報復反制

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普表示，新的對等關稅將「幾乎立即」生效。貿易與法律專家認為，川普為了尋求快速實施該新關稅，可能援引未曾動用的一九三○年「貿易法」第三三八條款；該法賦予總統對歧視美國商業的國家最高課徵五十％關稅的權力。

路透報導，當美國總統認定一個國家對美國進口產品有「不合理的收費、課稅、規範或限制」，且相關措施沒有公平地對所有國家實施，或者某一國家採用「不利於」美國商業的歧視性關稅、費用或其他限制，可片面啟動該條款。

川普向來抱怨美國徵收的關稅低於其他多數國家，例如歐盟十％的汽車關稅，是美國乘用車二．五％關稅的四倍，尤其是他的痛處。克羅威爾莫林律師事務所合夥人卡尼斯特拉說，「這正是他們將援引的法源，他們將告訴歐盟，你給韓國汽車零關稅，給美國十％關稅，你就是歧視我們」。

川普第一任期使用的貿易工具需費時較久才能課徵關稅，例如依據二三二條款的國安疑慮，來對鋼鋁課稅，以及依據三○一條款的不公平貿易行徑，對中國進口產品課稅；然而這些都需要進行調查與開放公眾評論，恐需時數月。

而上任迄今，川普偏好允許可立即採取關稅行動的工具，包括因芬太尼與邊境安全議題，首次動用「國際緊急經濟權力法」，對中國產品課徵十％關稅，以及對墨西哥與加拿大暫緩實施一個月的二十五％關稅；十日川普稍微修改他先前的二三二條款公告，迅速將鋁關稅調升至二十五％，與鋼鐵關稅同高，並取消所有豁免，於三月十二日生效。

最惠國關稅稅率 可能被摧毀

一九三○年「貿易法」雖可讓美國大幅提高關稅，但恐引發後續的報復反制。二戰之後，各國尋求標準化全球關稅，避免重蹈戰前「以鄰為壑」的經濟政策，因而催生最惠國（MFN）關稅稅率，並為一九四七年關貿協定（GATT）及一九九五年世貿組織（WTO）的構成奠定基礎。

小布希政府貿易代表維洛努說，如果川普片面課徵對等關稅，形同摧毀MFN體系，「若美國宣布退出無條件的MFN待遇，並在雙邊基礎上談判關稅清單，將引發日內瓦強震」。

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