川普對等關稅 首波中墨加越 徵稅細節 最快今敲定

美國總統川普矢言要對那些對美國出口商品徵收關稅的國家徵收「對等關稅」，傳最快美國時間十二日將敲定細節。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，美國總統川普矢言要對那些對美國出口商品徵收關稅的國家徵收「對等關稅」，傳最快美國時間十二日將敲定細節。白宮貿易和製造業顧問納瓦羅週二接受CNN訪問表示，最先被檢視對象，將是對美貿易逆差最大的國家，包括中國、墨西哥、加拿大與越南等；但他也說將先與美國商務部長、財長和貿易代表對貿易夥伴的關稅和非關稅壁壘情況進行評估。

汽車、半導體和藥品 考慮個別關稅

川普十日表示，將在未來兩日內宣布「對等關稅」，並說還在考慮對汽車、半導體和藥品徵收個別關稅。貿易專家指出，制定川普想要的對等關稅，對其團隊來說是巨大挑戰，這也許能解釋為何他尚未公布相關細節。

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對等關稅意味了若一國對美國出口商品徵收某項關稅，美國也將對該國商品徵收同樣關稅。川普幕僚透露，這不僅是簡單地與其他國家的關稅看齊，還會考慮非關稅壁壘，包括對美企的增值稅、外國政府對本國企業的補貼，或阻止美企在外國展開業務的法規；BDO國際會計師事務所美國貿易專家派克說，全球海關組織一八六個成員的關稅稅率不同，川普設想對所有國家的成千上萬商品徵收對等關稅，將是艱鉅的任務。

專家：想對所有國家徵稅 任務艱鉅

納瓦羅受訪表示，最先將被檢視對象包括中國、墨西哥、加拿大與越南等國；「我們將檢視所有貿易夥伴，從那些對美國有最大貿易逆差的夥伴開始，查看他們是否有欺騙美國人民的行為，如果有就將採取措施，糾正這類錯誤行為。」

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