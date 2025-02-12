財經青紅燈》無米之炊

藍白立委聯手通過財劃法，大砍中央財源，顯然是想藉此拖累中央施政，讓賴政府難為「無米之炊」。（資料照）

繼強行通過「財劃法」修正案，要求中央自今年起增加釋出3753億元給地方後，立法院又趕在過年前通過今年度中央政府總預算案，共刪減2076億元、創下史上新高，加上遭凍結的預算，藍白聯手大砍中央財源，顯然是想藉此拖累中央施政，讓賴政府難為「無米之炊」。然而，在野黨以總預算做為政治鬥爭的工具，最終受害的還是老百姓。

藍白立委強行通過財劃法及總預算案，如同全民所見，整個過程粗暴草率、如同兒戲。其中，財劃法修正案要求中央多釋出3753億元，且財源最充裕的台北市增加416億元最多，不僅各縣市分配不均惡化，更嚴重衝擊中央施政，114年度中央政府總預算原編列3.1兆元，扣掉法定支出1.8兆元，只剩1.3兆元，若要釋出3753億元，須刪減非法定支出28%，若國防預算不刪，其餘預算須刪減高達37%。

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然而，中央尚未因應財劃法修法調整預算，立法院又大砍114年度總預算2076億元，其中經濟部遭刪減1037億元、凍結94億元最多，包括原本要撥補台電的1000億元。目前台電民生電價賣1度虧1元，就是靠政府補助才能凍漲，如今1000億元被刪，4月電價調漲壓力加重，企業及家庭均受影響。此外，包括租金補貼、產檢假薪資補助、發票獎金等，均遭刪減或凍結，人民福利怎麼可能不受影響？

不論中央或地方，不論哪一黨執政，政府施政均需人力、物力、財力等支援，所以須編列預算，國家預算關乎全民的福祉，並非只是冰冷的數字，每一項預算的增減都可能影響一些民眾，因此須審慎評估；然而，從財劃法修法到總預算審議，這次在野黨的作為實在過於粗暴草率，造成如今僵局難解。除了政治鬥爭之外，政治人物真的要多為民眾想想，朝野應該好好坐下來協商，解決總預算僵局。（鄭琪芳）

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