晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

去年期貨商獲利創新高 期貨公會4策略拚續強

2025/02/12 05:30

期貨陳佩君昨指出，期貨公會去年推動期貨業發展有多項成果，去年全體期貨商獲利則達142.15億元。（記者歐宇祥攝）期貨陳佩君昨指出，期貨公會去年推動期貨業發展有多項成果，去年全體期貨商獲利則達142.15億元。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕去年期貨商營運表現不俗，期貨交易量、期貨商獲利雙雙創下新高，期貨公會理事長陳佩君昨日指出，今年期貨公會提出促進商品多元化、提升期貨商經濟效益等四大策略，要讓期貨市場持續邁向共榮，並將積極推動期貨ETF商品開放。

期貨市場近年日益蓬勃，2024年期貨交易量達3.95億口，全體期貨商獲利則達142.15億元，皆創下歷史新高。今年因美國總統川普上任，市場波動增加，有利於期貨交易，儘管期貨商稱目前尚未觀察到交易明顯提升，不過期交所董事長吳自心日前表示今年交易量要拚破4億口，陳佩君也抱持一樣的信心。

陳佩君昨指出，期貨公會去年推動期貨業發展有多項成果，包含配合政府的「亞洲資產管理中心」政策願景，積極推進商品創新，包含建議期交所將個股期貨納入夜盤、推出微型台指期貨，也積極推動開放期貨ETF商品，獲得主管機關正面回應，今年會持續努力提供投資人更多商品選擇。

展望今年，陳佩君說，期貨公會目標持續將制度最佳化、推出新商品，提升期貨商國際競爭力，包括商品多元化，建議期交所推出更多符合市場需求的期貨商品；與主管機關溝通調整ANC（調整後淨資本額）計算方式，提升資金運用彈性，提升期貨商經營效益。

此外，近年金融詐騙猖獗，陳佩君說，今年仍將強化交易安全與資安防護，響應政府打詐政策，精進防詐措施，也提升期貨商資安防護機制，確保交易安全；並將強化人才培育以因應市場變遷，將積極培養新一代人才，為期貨業注入更多新血。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財