去年期貨商獲利創新高 期貨公會4策略拚續強

期貨陳佩君昨指出，期貨公會去年推動期貨業發展有多項成果，去年全體期貨商獲利則達142.15億元。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕去年期貨商營運表現不俗，期貨交易量、期貨商獲利雙雙創下新高，期貨公會理事長陳佩君昨日指出，今年期貨公會提出促進商品多元化、提升期貨商經濟效益等四大策略，要讓期貨市場持續邁向共榮，並將積極推動期貨ETF商品開放。

期貨市場近年日益蓬勃，2024年期貨交易量達3.95億口，全體期貨商獲利則達142.15億元，皆創下歷史新高。今年因美國總統川普上任，市場波動增加，有利於期貨交易，儘管期貨商稱目前尚未觀察到交易明顯提升，不過期交所董事長吳自心日前表示今年交易量要拚破4億口，陳佩君也抱持一樣的信心。

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陳佩君昨指出，期貨公會去年推動期貨業發展有多項成果，包含配合政府的「亞洲資產管理中心」政策願景，積極推進商品創新，包含建議期交所將個股期貨納入夜盤、推出微型台指期貨，也積極推動開放期貨ETF商品，獲得主管機關正面回應，今年會持續努力提供投資人更多商品選擇。

展望今年，陳佩君說，期貨公會目標持續將制度最佳化、推出新商品，提升期貨商國際競爭力，包括商品多元化，建議期交所推出更多符合市場需求的期貨商品；與主管機關溝通調整ANC（調整後淨資本額）計算方式，提升資金運用彈性，提升期貨商經營效益。

此外，近年金融詐騙猖獗，陳佩君說，今年仍將強化交易安全與資安防護，響應政府打詐政策，精進防詐措施，也提升期貨商資安防護機制，確保交易安全；並將強化人才培育以因應市場變遷，將積極培養新一代人才，為期貨業注入更多新血。

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