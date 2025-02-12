盤勢分析》美關稅新政瞬息萬變 台股量縮小漲

美國總統川普的關稅政策瞬息萬變，昨台股小漲，終場加權指數上漲131.91點。圖為示意圖。（資料照）

受ADR收漲激勵，權值王台積電（2330）昨帶動權值股股價開高走高，台積電盤中最高來到1115元，終場收在1110元、上漲5元，鴻海（2317）、聯發科（2454）漲幅都超過2%，終場加權指數上漲131.91點，收在23384.05點，成交量約3550億元。

三大法人昨合計買超118.6億元，其中外資買超93.02億元、投信買超28.01億元、自營商賣超2.42億元；外資台指期淨空單昨增加378口，累積外資台指期淨空單約3.13萬口。

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元大投顧分析，觀察昨日盤中逢高調節賣壓不輕，不少早盤強勢的鋼鐵類股及電子權值股紛留上影線，僅跌深反彈的塑化股及部分機器人、光通訊題材股持續強勢。

值得留意的是，美國總統川普的關稅政策瞬息萬變，鋼鋁關稅加徵25%的命令剛宣布不久，對等關稅的新政策已箭在弦上，預料台灣半導體產業恐難不受波及，而首度移師美國舉辦的台積電董事會，能否祭出擴大對美投資等宣示，將會是拆彈成功與否的關鍵，也是近期影響台股走勢的主要變數。（記者張慧雯）

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