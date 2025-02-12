晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》美關稅新政瞬息萬變 台股量縮小漲

2025/02/12 05:30

美國總統川普的關稅政策瞬息萬變，昨台股小漲，終場加權指數上漲131.91點。圖為示意圖。（資料照）美國總統川普的關稅政策瞬息萬變，昨台股小漲，終場加權指數上漲131.91點。圖為示意圖。（資料照）

受ADR收漲激勵，權值王台積電（2330）昨帶動權值股股價開高走高，台積電盤中最高來到1115元，終場收在1110元、上漲5元，鴻海（2317）、聯發科（2454）漲幅都超過2%，終場加權指數上漲131.91點，收在23384.05點，成交量約3550億元。

三大法人昨合計買超118.6億元，其中外資買超93.02億元、投信買超28.01億元、自營商賣超2.42億元；外資台指期淨空單昨增加378口，累積外資台指期淨空單約3.13萬口。

元大投顧分析，觀察昨日盤中逢高調節賣壓不輕，不少早盤強勢的鋼鐵類股及電子權值股紛留上影線，僅跌深反彈的塑化股及部分機器人、光通訊題材股持續強勢。

值得留意的是，美國總統川普的關稅政策瞬息萬變，鋼鋁關稅加徵25%的命令剛宣布不久，對等關稅的新政策已箭在弦上，預料台灣半導體產業恐難不受波及，而首度移師美國舉辦的台積電董事會，能否祭出擴大對美投資等宣示，將會是拆彈成功與否的關鍵，也是近期影響台股走勢的主要變數。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財