獲利新高 中華電董座︰今年股利有驚喜

中華電信董事長簡志誠昨指出股利發放要讓股東有「驚喜」。圖左為中華電信董事長簡志誠，右為總經理林榮賜。（記者王憶紅攝）

AI加持 今年目標市值突破1兆元

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）董事長簡志誠昨指出，今年在AI等加持下，中華電信營收、獲利要連續第八年創新高，而今年是民營化20年，目標是市值突破1兆元，且股利發放要讓股東有「驚喜」。

5年股利配發率99.91%～100.04%

以中華電信資本額775.74億元計算，股價129元以上，市值就破兆元，中華電信昨以平盤125.5元作收。另外，中華電信去年每股稅後盈餘4.8元，而近5年股利配發率介於99.91%～100.04%。

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簡志誠表示，今年在AI、新世代網路、安全韌性、轉投資、資產活化、淨零永續六大領域加碼投資、布局。

六大領域加碼投資、布局

在資產活化方面，簡志誠說，目前規劃將台中、高雄的二筆土地朝商辦、商場開發，而子公司光世代建設的桃園青埔合建案明年完工；南港機房轉型的商業大樓今年第二季起招租，預計資產活化的貢獻效益累計到2027年時，將突破百億元。

簡志誠指出，今年會積極建構海地星空網路，強化安全韌性，其中，今年海纜的資本支出近20億元，用於新增登陸台灣的海纜有東南亞日本二號海纜（SJC2），以及與美國Meta、Google、日本NTT等投資的Apricot，而第三條台馬4號海纜明年也將完工，並會新增一條台澎金海纜；而獨家代理的低軌衛星OneWeb與中軌衛星SES，也將在今年中提供商用服務，預估今年低中高軌衛星事業，可挹注營收逾10億元。

中華電信總經理林榮賜指出，AI發展快速，中華電將為企業夥伴提供算力服務，並打造AIDC（AI資料中心），今年台南、高雄就會推出全光網路，未來則是全台各個IDC機房都可相連。

中華電信直接投資的公司有47家，每年來自轉投資的營收貢獻介於400~500億元，林榮賜指出，今年旗下的中華資安（7765）、資拓宏宇（6614）2家子公司將會上市櫃，而中華電信研究院旗下的InventAI新創育成團隊，也將拆分成獨立運營的子公司，要力孵小金雞。

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