金價衝2900美元刷新高 央行黃金現值破兆元

金價突破每英兩2900美元，中央銀行持有黃金約422噸、約1357萬英 兩，換算成新台幣市值達到1.29兆元。 （路透資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普上任以來，市場不確定性增溫，避險需求使國際金價屢創新高，目前已突破每英兩2900美元，中央銀行持有黃金約422噸、約1357萬英兩，換算成新台幣市值已突破兆元，達到1.29兆元。

國際金價在去年多次創下新高、漲幅超過3成後，2025年多頭延續，本週更在川普預告將對所有進口鋼鋁加徵25%關稅後，市場擔憂貿易戰升級，避險資金湧入下，國際金價一舉衝破2900美元，再度締造新高紀錄。

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國際金價飆高，國內銀樓牌價每錢已站上12000元天價，不少民眾蠢蠢欲動，打算將家中舊金變賣換現金。

全台灣持有最多黃金現貨當數中央銀行，不過央行無論是前總裁彭淮南或是現任總裁楊金龍在立法院備詢時均表示，黃金是央行貨幣準備，「不買、也不會賣」。

央行官員透露，央行黃金一直維持在422噸左右，只有在每4年一次新總統上任時發行紀念金幣會用到，之後也會再找時機回補。

潛在獲利約新台幣1.11兆元

由於央行持有的黃金絕大多數是1981年至1989年間逢低購入，市場推估平均持有成本每英兩低於400美元，以目前金價飆高至每英兩2900美元來算，央行持有黃金現值約為393億美元，約當新台幣1.29兆元，扣除成本後，潛在獲利高達339億美元、約新台幣1.11兆元。

由於川普政策不確定性高、加上新興國家央行持續購金，投資機構對於黃金後勢看法樂觀。其中，花旗銀行將未來3個月的金價目標上調至每英兩3000美元，並預計2025年平均價格為2900美元；瑞銀與高盛也預測今年金價將可達3000美元，高盛認為，川普政策的不確定性推動避險需求，為金價帶來上行空間。

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