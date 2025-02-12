外商直接投資中國 斷崖式下跌

中國內需隱憂包括房地產衰退難化解，工總分析，而外國直接投資（FDI）出現斷崖式下跌。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國的外國直接投資（FDI）出現斷崖式下跌，去年全國實際使用外資金額較二○二三年萎縮二十七．一％，創史上最大跌幅；官方卻強調這是市場結構調整，而非外資撤離。儘管中國官媒試圖淡化外資大減的影響，但分析師指出，隨著中國經濟持續低迷、政策環境變化和地緣政治風險，外企在中國經營面臨更大挑戰。

去年萎縮27.1％ 創史上最大跌幅

《自由亞洲電台》報導，中國商務部最新公布數據顯示，去年中國新設外商投資企業達五萬九○八○家、年增九．九％；但實際使用外資金額卻僅為八二六二．五億元人民幣（約新台幣三．七兆元），年減二十七．一％，跌幅創下史上最高，凸顯外企在中投資環境的深刻變化。

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中國官媒《人民日報》十日在頭版刊文，試圖抹消外界對外資撤離的擔憂，強調外企正從傳統製造業向高附加價值產業轉型，因此外資減少並非市場失去吸引力，而是「發展階段性變化」的結果。

對於中國官媒否認外資撤離，旅美經濟學者李恆青受訪表示，《人民日報》的文章不過是中國領導人習近平下令「唱響中國經濟光明論」的一環，但數據已揭示外資投資大幅下滑的現實。

美國《新聞週刊》則報導，中國經濟正面臨通縮、國內消費低迷、工業生產放緩、川普關稅等四重威脅。

中國一月消費者物價指數（CPI）年增○．五％，雖為去年八月以來最大漲幅，卻是因為農曆春節提早來臨，民眾擴大支出影響，而從二○二三年四月開始，中國CPI已連續二十二個月低於一％，生產者物價指數（PPI）也已連續二十八個月出現萎縮，顯示通縮壓力沉重。

此外，自武肺疫情以來，中國一直在因應國內消費疲軟，在房市崩盤後，民眾寧願存錢也不願增加支出；中國去年工業企業獲利下降三．三個百分點，為連續第三年下滑，顯示工業生產放緩。美國總統川普日前宣布，將對中國所有進口商品加徵十％關稅，將進一步衝擊中國的出口。

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