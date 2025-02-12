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無例外 無豁免 對我鋼鐵業偏向正面

2025/02/12 05:30

中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智認為，包括韓、日、加、墨等八國（含地區）無豁免後，台灣與其立足點平等。（中鋼提供）中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智認為，包括韓、日、加、墨等八國（含地區）無豁免後，台灣與其立足點平等。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普正式簽署行政命令，對所有進口鋼鋁均課徵二十五％關稅，「無例外也無豁免」；中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智認為，包括韓、日、加、墨等八國（含地區）無豁免後，台灣與其立足點平等，對台灣鋼鐵業是偏向正面。

與其他各國立足點平等

川普在第一任總統的任期內，根據二三二條款首次對鋼鋁實施二十五％與十％關稅政策；但對加拿大、墨西哥及澳洲、巴西、南韓、日本及阿根廷達成免關稅的配額協議，歐盟也在二○二一年納入配額機制，超出配額才會課徵關稅；但如今川普簽署行政命令後，上述國家（地區）的鋼鋁出口至美國，不再享有免稅待遇，全面恢復至二十五％關稅。

黃建智分析，因台灣過去不在豁免國內，原就有二十五％關稅，這次美國對豁免國的關稅均取消，大家立足點相同，他的看法是「正面一點」；他說，對台灣的國內下游單軋廠、API油管廠會較有利，因過去要與豁免國競爭，台灣因無豁免，已有二十五％障礙，現在豁免國適用的稅率反而會與台灣相同。

但黃建智也提醒，上述豁免國若未來銷美不順，可能以低價轉銷其他地區，包括台灣在內，影響就要再觀察，且距離關稅生效還有一個月，預料豁免國會與美國持續協商，可能透過不同產品組合與美國談判。

黃建智強調，目前我鋼鐵進口是零關稅，「台灣不能失去警覺心」，鋼鐵公會也重申，希望政府在公共建設部分多用國產鋼材；此外，短期若有不合理的傾銷，從價格、數量均可判斷，盼政府評估對鋼品設下防衛稅等貿易障礙。

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