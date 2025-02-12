啟動鋼鋁稅 川普劍指中國

美國這次鋼鋁關稅的核心目標是中國。圖為江蘇無錫的一處鋁錠儲存場。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普十日正式宣布，將對所有國家進口的鋼鋁產品徵收二十五％關稅，「無例外也無豁免」，且包括下游成品，三月十二日起生效，並取消加拿大、墨西哥、巴西等主要供應國的豁免與免稅配額，恐加劇多方貿易戰的風險，包括加拿大和歐盟均表示將展開反制行動。

美國總統川普10日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，對所有國家進口的鋼鋁產品徵收25%關稅，3月12日生效。圖右為美國商務部長提名人盧特尼克。（歐新社）

不分來源國皆25％3月12日生效

紐約時報報導，中國雖然直接出口到美國的鋼鋁產品不多，但很多鋼鋁是先出口到墨西哥及加拿大等國，再轉運到美國，因此美國此次加關稅的核心目標是中國。

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川普在白宮表示，「就是二十五％，沒有例外或豁免。無論來源是什麼國家，所有國家一視同仁」；但在與澳洲總理艾班尼斯通話後，川普又說，將「慎重考慮」給澳洲一些彈性，因為澳洲進口了美國製造的飛機。

川普還說，最快在兩天內宣布徵收「對等關稅」，並說考慮對汽車、藥品和半導體徵收關稅。

美國鋼鐵協會（AISI）統計顯示，去年美國最大的鋼材來源是加拿大，其次是巴西、墨西哥、南韓和越南；加拿大也是美國的主要鋁材供應國，之後依序為阿拉伯聯合大公國、俄羅斯和中國。以加拿大去年向美國出口一五九億美元鋼鋁製品為例，加拿大可能將被徵收逾四十億美元的關稅。

高盛表示，如果主要貿易夥伴都無法豁免，大部分將透過漲價轉嫁給美國，這將推高美國國內從汽車、航太到建築等多領域的成本，加劇對美通膨壓力。

歐盟成員國恐反制 祭50％關稅

歐盟執委會主席馮德萊恩說：「不會對不合理的關稅無動於衷，它將導致堅定且合乎比例的反制措施。」歐盟成員國已批准對一系列美國進口產品徵收高達五十％的關稅，可能很快進行最終投票來實施。正在競選加拿大執政的自由黨黨魁前財長方慧蘭強硬指出，「若你強迫我們出手，我們將令美國遭受最嚴重的貿易打擊」。

紐時報導，中國主導全球鋼鋁產業，每年生產的鋼鋁產品與全球其他國家的產能總和相當，甚至更多。

近年來中國出口的鋼材和鋁材增加，因該國經濟低迷，使得國內需求下降，許多鋼鋁產品以低價流入美國的盟友，例如加拿大和墨西哥，這些國家再將本國造價更高的鋼鋁產品出口到美國。

中國的鋼材和鋁材也銷往越南等開發中國家，越南目前就從中國購買大量的半成品鋼材，在國內進行加工後，貼上越南製標籤，再次出口到包括美國在內的全球各地。

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