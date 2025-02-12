等無千億撥補 電價調整恐逾3％

電價審議會三月中下旬即將登場，因等不到千億元彌補虧損，漲幅更難控制在電價公式正常的3％內。（資料照）

經部仍盼立院補助「不要完全不給」

〔記者林菁樺／台北報導〕國民黨與民眾黨立委年初聯手大砍政府今年編列給台電的一千億元撥補預算，另一筆追加的一一三年度一千億元補助更待協商、尚無著落，台電財務壓力與日俱增；但電價審議會三月中下旬即將登場，漲電價箭在弦上，只剩民生與產業調幅該如何分配，因等不到千億元彌補虧損，漲幅更難控制在電價公式正常的三％內。

我國過去三年調整四次電價，民生電價多凍漲或採較低調幅，產業電價則漲了四次，累積漲幅超過六成，單價已達四．二九元；去年民生電價平均單價還在二．七七元，低於平均售電價格，台電每賣一度電、就虧逾一元。

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比較產業電價、民生電價成本與平均售價，民生、住宅電價是相對有調整空間，且民生電價的單價目前還是比二十年前低，長年偏低的怪象有待解決；經濟部長郭智輝日前受訪就透露，朝一般民生電價不漲，但基於使用者付費原則，「用得多」就會加一點。

產業對再漲價相當有意見

官員︰用多包括民生住宅

外界多認為「用多」指的是產業電價，但據悉，業界對再漲電價相當有意見、已向經濟部請命，而官員也解釋，用得多也包括民生住宅、較高級距的用戶；過去就有對住宅千度以上豪宅調漲案例。

但若只漲七百度或千度以上用戶，並非台電內部樂見調法，因第一段、第二段低級距過去「多年凍漲」，已與高級距越拉越大，許多住宅只要裝分表，仍可適用低電價，住宅電價過低也不利於節電。

台電僅表示，會依照財務、燃料成本如實提報電價審議會；經濟部也強調，尚未收到台電報告，但仍期盼立法院補助「不要完全不給」，不論是一一三年追加預算或是未來再追加，唯有獲得國會支持，才能減緩電價調漲壓力。

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