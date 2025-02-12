工商界︰用電效率高應有折扣

工商界強調，台灣需要具有競爭力、穩定可靠且多元的能源，也希望給予用電效率高的企業「電費折扣」等配套。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕近年來電價基於「使用者付費」原則，針對用電大戶電價漲幅較高，但多次調漲都僅有工業用電，民生電價已三十一年未漲，工商界頻喊苦且呼籲，減碳是全民責任，不應只由產業承擔；工商界更強調，台灣需要具有競爭力、穩定可靠且多元的能源，也希望給予用電效率高的企業「電費折扣」等配套。

工業總會、工商協進會高層都表示，企業不反對調漲電價，但今年預期在最低工資調漲、碳費上路，營運負擔增加，而「用電大戶」往往是驅動經濟成長與增加就業的引擎，不少大戶更投入鉅資改善製程促進節能，是用電效率最高的企業；「用電大戶」不該與「耗能企業」劃上等號，呼籲政府給予達到一定能效標準的企業電價折扣。

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商總理事長許舒博表示，民生與小商家當然希望可以不要漲價，以免刺激通膨；但台電虧損也很無辜，期盼開發多元能源能降低發電成本的虧損，例如豐水期間擴大水力發電量、開發台灣的豐富地熱資源，至於是否沿用核二、核三，相信一定有辦法排除困難。

中小企業總會理事長李育家認為，石化、鋼鐵、工具機等產業陷景氣低迷窘境，又恐要承受電價漲幅，希望政府提供減稅等配套措施，減除產業的辛苦。

另美國輸出石化能源後，國際能源價格可望下降，台灣中油已評估擴大採購美國天然氣。工總樂見表示，不但有助於加速我國能源低碳化轉型，加上川普的關稅目標在減少美國的貿易逆差，擴大採購可說是台美「互蒙其利」。

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