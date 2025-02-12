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3年電費漲4次 台積拚毛利率不墜

2025/02/12 05:30

台積電電費成本幾乎倍增，長期毛利率仍力拚實現逾53％目標。（法新社資料照）台積電電費成本幾乎倍增，長期毛利率仍力拚實現逾53％目標。（法新社資料照）

營運考量用電穩定、足夠

〔記者洪友芳／新竹報導〕從二○二二年起，台積電三年來電費被調漲四次，電費成本幾乎倍增，且台灣廠區是目前全球所有廠區中電費最高；但台積電先進製程擴產仍根留台灣，當台積電持續往耗電量更大的二奈米及二奈米以下先進製程擴產，用電量是否足夠與穩定，更勝於電價調漲的營運考量。

台灣半導體群聚效應與生產效率高，整體成本較全球各國更具競爭力，台積電目前除了台南園區是三、五奈米先進製程的大本營，三奈米月產能高達十萬片，即將量產的二奈米正在竹科與高雄大幅擴產，一．四奈米也規劃在中科等園區投資建廠。

面對電價調漲，台積電營運成本必定增加。台積電細數二○二二年電費上漲十五％，二○二三年上漲十七％，二○二四年上半年漲二十五％、下半年再漲十四％，三年電費調漲四次，電費成本已倍增，台灣廠區是目前全球所有廠區中電費最高。

但隨著人工智慧（AI）晶片需求先進製程增多，台積電在台灣投資擴增先進製程腳步不停歇，預期今年電費等通膨成本將稀釋毛利率至少一個百分點，顯見影響但可控；美國、日本等國外廠量產成本較高，台積電預估將稀釋今年毛利率兩到三個百分點，第一季毛利率介於五十七％到五十九％，長期毛利率仍力拚實現逾五十三％目標。

台積電供應鏈指出，外資法人投資台積電，其實更關注的是當越往先進製程擴產，AI需求用電提高，台灣是否會出現缺電危機？這恐也是台積電的擔心，也就是用電量是否足夠與穩定，更勝於電價調漲的營運考量，這有待政府的努力，包括電力供應取自綠電或其他電力等。

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