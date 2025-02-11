鴻海元月營收5387億 歷年同期次高

鴻海公告1月營收5387億元，月減17.74%、年增3.2%，為歷年同期次高。（資料照）

AI雲端產品 拉貨動能強勁

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠鴻海（2317）公告1月營收5387億元，月減17.74%、年增3.2%，為歷年同期次高。鴻海表示，即使去年第四季營收已創下歷年單季新高，且現在逐漸進入傳統淡季，但目前看第一季整體訂單能見度仍優於去年12月，因此預期本季的季節性表現將優於過去5年平均水準，若相較於去年同期，則將會有強勁的成長表現。

首季營運不看淡

鴻海表示，旗下四大產品中，雲端網路產品受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，1月業績表現呈現強勁的月對月、年對年成長；元件及其他產品則較去年12月表現相對衰退，但仍比去年同期增長；電腦終端產品雖然比去年12月衰退，但年對年持平；消費智能產品則因適逢農曆春節假期，月對月、年對年皆為衰退。

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法人表示，AI伺服器將成為資通訊產業今年成長的重要驅動力，尤其在輝達（NVIDIA）GB200機櫃需求大增下，可望推升電子代工廠業績更上一層樓，倘若總體經濟配合保持穩定，加上AI技術繼續迭代更新，亦有助於供應鏈增強盈利能力。然而需要注意的是，由於外部市場仍存在不確定性，包括美國對墨西哥的關稅政策，及新興AI技術的低成本模式，都可能影響伺服器需求，使市場波動加劇。

鴻海預計本週三上午在新北土城總部展開新春團拜，董事長劉揚偉屆時可望公開說明最新營運展望，同時發表對於美國總統川普祭出強化版關稅大戰的看法。外界目前認為，儘管鴻海在墨西哥的伺服器新產能箭在弦上，但面對未來客戶需求，勢必將繼續擴張美國本土的製造能量。

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