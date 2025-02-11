限貸令衝擊》預售屋交屋前夕解約 高市最多

截至去年11月為止，全國預售屋解約件數累積逾2800件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕近幾年房價明顯上漲，多數預售屋只要能順利交屋，帳面上幾乎都有增值效益。不過，去年底全台出現多件在二○一九年簽約的預售屋，卻選在二○二三、二○二四年交屋前夕解約，不但增值效益無法實現，甚至還要支付違約金。

根據內政部實價網，自二○二三年七月預售屋解約申報制上路後，截至去年十一月，全國預售屋解約件數超過二八○○件，六都中，以高雄市逾六百件最多，其次是桃園市逾四四○件，台中市逾三三○件居第三，其餘三都，除台北市不到兩百件外，均逾二四○件；其餘縣市解約件數超過一百件的，則有新竹縣、雲林縣及宜蘭縣。

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以新北市土城預售案為例，其中一戶是在二○一九年三月簽約，二○二四年七月解約；另，高雄市、新竹市也有預售屋在二○一九年簽約，卻在二○二三、二○二四年解約。

房市專家何世昌指出，預售屋解約須支付違約金，最高為總價十五％，因此解約比率通常不高。而根據過往經驗，預售屋解約常見的情況，不外乎無力繳納購屋款、營造與工安問題，或是購買標的不符合預期等。尤其是二○二二年以前購買且將交屋的預售案，理應有不少獲利空間，此時買家選擇解約，推測應是受限貸令衝擊，無力籌措交屋款而不得不解約。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年資金荒引發的限貸及央行第七波信用管制，確實讓交屋款成為買方心中大患，尤其銀行等放款單位因應政策、金檢而緊縮業務，讓投資客、投資型產品、優付產品等紛紛破功。

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