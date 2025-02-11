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1月PMI轉緊縮 中經院︰備戰川普關稅

2025/02/11 05:30

中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），一月經季節調整的PMI下跌至48.7％。（中央社資料照）中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），一月經季節調整的PMI下跌至48.7％。（中央社資料照）

降至48.7％ 新增訂單、生產衰退

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），一月經季節調整的PMI下跌二．一個百分點至四十八．七％、轉為緊縮，中斷連續兩個月擴張。中經院院長連賢明提醒，美國總統川普已經把台灣視為課徵關稅的目標，大家要做好準備。

PMI以五十％做為榮枯線，五項組成指標中，新增訂單、生產都轉為緊縮，但人力僱用仍呈現擴張，供應商交貨時間上升，存貨則持續緊縮。

連賢明說明，一月PMI、NMI都下降，主要反映季節性調整，因往年農曆春節落在二月，今年則在一月，值得注意的是，廠商未來展望反而轉為樂觀。不過，這些調查是在川普的關稅言論以前，因此關稅戰的影響要等二月的數據才會比較明朗。

川普將對鋼鋁製品課徵關稅，連賢明分析，因為中國低價傾銷，台灣目前鋼鋁外銷不多，影響沒有那麼大。現在要擔心的是川普可能會祭出互惠性關稅，台灣過去一年對美貿易逆差超過六百億美元，較前一年成長逾五成，川普可能因此針對台灣半導體業祭出關稅。

連賢明指出，川普多次點名台灣半導體業，但目前仍不清楚他要怎麼課稅、課多少稅？但不論他怎麼放話，「大家要做好準備」，看來川普對台灣的半導體業、貿易逆差有所不滿，因此要思考怎麼跟美國溝通。

至於課徵關稅對半導體業市場的影響，連賢明認為，要看是針對高階晶片還是所有晶片、是對中間財或是成品課徵。如果是對零組件課稅，因台灣出售零組件的對象最多是美國公司，美國公司產品售價有可能因此上升，這不太符合台美的利益，但最重要的是，大家要了解川普已經把台灣當成目標。

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