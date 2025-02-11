春節工作天數少 1月稅收年減1.8％

財政部昨公布一月全國稅收2194億元、年減1.8％。（法新社資料照）

納計遞延入帳稅款 去年超徵5283億創新高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布一月全國稅收二一九四億元、年減一．八％，主因今年一月適逢農曆春節，工作天數減少。另，經納計遞延入帳稅款，去年稅收修正為三兆七六一九億元、年增八．八％，連續四年成長，且高出預算數五二八三億元、創史上新高，其中中央政府高出三七五七億元、創史上次高。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，一月全國稅收較去年同月減少四十億元，以證交稅減少二十六億元、遺產稅減少二十四億元較多；不過，包括綜所稅、營業稅及印花稅，一月稅收仍創歷年同月新高。

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根據統計，一月營所稅二十八億元、年減二十七．三％，主因有大額退稅案件；綜所稅四八○億元、年增十五％，主因盈餘分配、薪資及利息所得扣繳稅款俱增；營業稅一○五九億元、年增四．五％，主因升息致金融業營業稅增加，加上國內需求穩定等。

另，一月證交稅一六五億元、年減十三．七％，中止連續二十個月成長。劉訓蓉說明，一月上市櫃平均每日成交值四○七六億元，高於去年同月的三四八三億元，但因交易日年減七日，導致一月證交稅減少；不過，若換算成每日證交稅，仍呈成長趨勢。

房市方面，一月土增稅六十二億元、年減二十五．四％；個人房地合一稅二十億元、年減三十三．三％。劉訓蓉指出，包括土增稅、契稅、房地合一稅等，一月稅收均大幅減少，主要因工作天數年減五天，且長假掀起出國潮，可能放緩民眾購屋步伐；加上新青安熱潮拉高基期，中央銀行第七波信用管制持續發酵等，民眾購屋態度轉趨保守，房市買氣退燒。

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