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建構主權AI 數發部打造台灣「語料庫」

2025/02/11 05:30

數發部長黃彥男表示，希望推動「促進資料創新利用發展條例」在今年完成立法，還要打造台灣的主權AI語料庫。（數發部提供）數發部長黃彥男表示，希望推動「促進資料創新利用發展條例」在今年完成立法，還要打造台灣的主權AI語料庫。（數發部提供）

黃彥男︰希望「促進資料創新利用發展條例」今年完成立法

〔記者徐子苓／台北報導〕總統賴清德上週提到，主要國家紛紛建構「主權AI」，台灣須加快腳步發展AI技術，建立AI法規治理、強化資料治理架構。數位發展部昨表示，希望推動「促進資料創新利用發展條例」在今年完成立法，還要打造台灣的主權AI語料庫。

數發部長黃彥男昨強調，「主權AI很重要，就是我們要有自己的資料和規範」，數發部去年底已研議「促進資料創新利用發展條例」草案，希望今年完成立法，並打造台灣的主權AI訓練語料資料庫。

數發部資料創新司長莊明芬說明，草案已在去年底擬定完成，今年第一季會積極徵詢外界意見，包含部會、地方政府和專家學者，調整後再送到行政院討論。

她指出，草案有四大重點：第一，資料是促進數位轉型、經濟發展以及創新的關鍵，草案訂定資料的基礎工程，並配合AI發展提供高品質、可信賴的資料讓民間利用。第二，擴大開放資料的應用，讓高應用價值的資料能落實在各政府機關。

第三，關於資料創新的措施，草案訂定部分開放資料為免費使用，部分共享資料減免收費，降低企業進入資料應用的門檻。第四，訂定產業間的資料共享和活絡機制。

至於AI語料庫，莊明芬說明，數發部過去以「開放資料」為核心，整合五萬多筆資料集，其中有一千多筆是文化部的國家文化記憶庫、客委會的客語語音資料庫及原民會的原民資料等，希望未來能夠開放各界運用，去年底已邀請這些語料的建置機關，討論申請機制、收費和授權方式，以滿足TAIDE（可信任人工智慧對話引擎）的訓練需求。

拚今年建置平台 供各界運用

莊明芬表示，今年希望能建置一個平台以利各界運用資料，首先採取「政府先行」釋出多元資料，下一步則希望採「公私協作」，邀請民間共襄盛舉、貢獻資料。

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