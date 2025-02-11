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台積在美首開董事會 傳揭曉新人資長

2025/02/11 05:30

半導體供應鏈傳出，台積電現任人資長、資深副總經理何麗梅將卸任人資長，接任人資副總人選備受關注。（資料照）半導體供應鏈傳出，台積電現任人資長、資深副總經理何麗梅將卸任人資長，接任人資副總人選備受關注。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電本週在美國召開董事會，此為台積電首度於海外舉行董事會；時值美國總統川普上任、台積電美國廠進入量產與持續擴產之際，半導體供應鏈傳出，現任人資長、資深副總經理何麗梅將卸任人資長，接任人資副總人選備受關注。

台積電董事會於台灣時間今、明日在美國召開，議案包括去年第四季股利分配、季資本預算與人事案等，市場尤其關心是否會擴大在美國的投資。供應鏈傳言，股利可望持續上調，另將決定新任高階主管，資深副總經理何麗梅將卸任人資長。

是否擴大在美投資 市場關注

何麗梅是會計專業出身，在台積電歷任會計、財務、業務與人資等重要高階主管職務，深受歷任董事長張忠謀、劉德音與魏哲家倚重；因台積電內部有六十七歲退休年紀限制，傳她卸任人資長後功成身退，將轉任企業策略發展組織資深副總，跟退休生涯規劃有關。

何麗梅於一九九九年加入台積電，歷任台積電會計長、財務長兼發言人、歐亞業務資深副總經理，二○一一年起，擔任企業永續（ESG）委員會主席至今；隨著台積電展開全球布局，前往美國、日本與德國投資建廠，人才網羅更國際化且備受挑戰，何麗梅於二○二二年以資深副總職位接棒人資長一職。

根據台積電官網介紹，何麗梅曾獲中華財金高階管理人協會頒發「傑出財務長」，二○一八年「日經新聞」也將何麗梅列入「亞洲科技業最具影響力的九位女性」名單。

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