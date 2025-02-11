台積1月營收2932.88億 創同期新高

台積電公布元月營收約2932億元，月增5.4％、年增35.9％，創歷史次高與同期新高。（記者洪友芳攝）

震損影響 Q1估僅達財測低標

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電昨公布元月營收約二九三二．八八億元，月增五．四％、年增三十五．九％，創歷史次高與同期新高；台積電並宣布，一定數量的生產中晶圓受地震影響，提列震損約五十三億元，第一季營收將接近財測低標，毛利率與營業利益率、全年營運展望目標維持不變。

台積電表示，一月二十一日零時許經歷芮氏規模六．四地震，之後包含農曆春節期間又有多次相當規模餘震，公司晶圓廠沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，但有一定數量的生產中晶圓受到影響。

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業界指出，這波地震與餘震，台積電以南科受影響最大，南科晶圓十八廠也是台積電三、五奈米先進製程主力生產廠區，整體報廢晶圓不少，以致認列扣除保險理賠後的相關地震損失達五十三億元，超過去年四月三日花蓮地震提列震損金額三十億元。

台積電說，第一季合併營收原預估二五○億至二五八億美元，受地震影響，預期將趨近營收展望的低標；第一季毛利率仍預計介於五十七％至五十九％，營業利益率介於四十六．五％到四十八．五％。公司正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變。

台積電年前法說會預估，第一季雖為手機淡季，但受惠人工智慧（AI）晶片需求強勁抵銷部分影響，營收約二五○億至二五八億美元，以中間值計，將季減約五．五％，毛利率五十七％到五十九％，營業利益率四十六．五％到四十八．五％。

台積電並預期今年半導體產值可望成長十％，在AI需求強勁帶動下，營運表現仍將優於半導體業水準，估計全年美元營收將年成長約二十四％至二十六％。

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