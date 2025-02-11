美增鋼鋁關稅 中鋼：直接影響較小

川普將對所有進口美國的鋼鐵和鋁加徵二十五％關稅，中鋼表示，去年外銷美國鋼品僅九千噸，關稅直接影響較小。（中鋼提供）

〔記者方韋傑、廖家寧／台北報導〕川普將對所有進口美國的鋼鐵和鋁加徵二十五％關稅，中鋼表示，去年外銷美國鋼品僅九千噸，關稅直接影響較小；對下游單軋廠、API油管廠、手工具、汽車零組件、AI伺服器等用鋼產業衝擊則有待觀察。經濟部強調，與鋼鋁業者保持密切聯繫，將持續關注美方政策具體細節，提供業者協助。

鋼鐵公會研判，美國加徵鋼鋁關稅，初步評估有兩種可能情境：第一是針對所有鋼鋁品不分來源，統一在目前進口基礎上加計二十五％關稅，所有進口國的競爭條件將維持不變，此情境下影響相對較小。

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若原享免稅優惠國加稅

相對有利台廠銷美競爭

第二種情境是原本在「二三二條款」中取得免稅額度的國家，例如日、韓、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟等，把當初免稅額度取消或限縮，若這些國家銷美鋼鋁的關稅被調漲，相對而言有利於台灣業者銷美競爭。

中鋼認為，面對全球地緣政治新態勢，包括川普加強對各國貿易限制，以及東南亞鋼鐵業產能供過於求，如果歐盟後續進一步限縮鋼品免稅進口額度，可能激化各國價格競爭以去化產能，促使亞洲各國築起鋼品貿易障礙。

為避免未來大量低價鋼品傾銷台灣，中鋼建議政府擴大公建使用國內鋼材外，甚或參考歐美等做法，評估對鋼品設下防衛稅等貿易障礙，以保護國內產業。

單軋廠燁輝指出，台灣向來承受美國二三二條款關稅壓力，此次若是美方對免稅國家課徵關稅，等於競爭對手受到束縛，有利公司出口外銷；中鴻表示，旗下鋼管外銷美國本來就有關稅，此次影響待評估。

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