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川普關稅大刀2＋1 全球剉咧等

2025/02/11 05:30

繼對加墨中徵收或加徵關稅後，美國總統川普又宣布將對進口鋼鋁產品加徵二十五％關稅，這是他在競選期間承諾要對美國貿易體系進行結構性調整的一環。（路透資料照）繼對加墨中徵收或加徵關稅後，美國總統川普又宣布將對進口鋼鋁產品加徵二十五％關稅，這是他在競選期間承諾要對美國貿易體系進行結構性調整的一環。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼對加墨中徵收或加徵關稅後，美國總統川普又宣布將對進口鋼鋁產品加徵二十五％關稅，這是他在競選期間承諾要對美國貿易體系進行結構性調整的一環。華爾街日報報導，川普的高級經濟顧問已對他重返白宮以來的關稅措施區分為兩類，且不排除推出第三類關稅。

懲罰、結構性關稅已出鞘

川普在聯邦參議院的盟友莫雷諾（Bernie Moreno）表示，川普迄今實施的關稅中，有些屬於「懲罰性關稅」，例如針對非法移民和芬太尼走私問題而對加墨中課徵關稅；還有一些為「長期結構性的關稅」，鋼鋁關稅就屬於這一類，他先前還揚言要對半導體、藥品、銅、油氣等攸關國家安全的商品徵收關稅，也屬於這一類。

川普的高級經濟顧問將這兩類關稅進行區分，前者旨在實現與貿易無關的目標，例如阻止非法移民和芬太尼流入美國；後者是要解決美國貿易摩擦問題，例如外國政府補貼企業、歧視美國公司，或對美國持續存在大量貿易順差。

川普政府高級官員表示，可能即將公布第三類關稅，但這類關稅目前還不為人所知。川普七日暗示，將對貿易夥伴實施「對等關稅」，並解釋其原理，「他們對我們課稅，我們也對他們課稅」，這些關稅幾乎將立即生效。美國媒體報導，可能目標包括中國、印度、泰國、台灣和越南等。

若對台晶片課稅 恐自傷

川普放話要對外國生產的半導體徵收關稅，台灣是高階晶片生產大國，將首當其衝。有分析師認為，川普此舉是為了迫使台積電增加在美國投資先進製程；但華府智庫「資訊科技和創新基金會」（ITIF）副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）先前發文警告，川普對台灣晶片徵收一○○％關稅，不僅無法使台灣半導體商遷往美國，反而將使美國產業因成本升高而外移。

旅居美國數十年、曾擔任台積電北美業務經理，目前為美國記憶晶片公司副總的張家豪也認為，若川普對台灣半導體產品徵收關稅，受到衝擊的無疑是輝達、蘋果等台廠的美國客戶，因成本會轉嫁到他們身上，最後由美國消費者買單。

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