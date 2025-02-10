〈財經週報-投資觀點〉降息趨勢不變 把握債券最後上車機會！

直接投資債券VS 債券ETF比較表

■王思微

川普重返白宮「讓美國再次偉大」（MAGA）

川普重返白宮後，新政府延續「讓美國再次偉大」（MAGA）政策，推行減稅、加徵關稅、放鬆產業監管、回歸石化燃料等措施，並採取保守移民政策與孤立主義路線。對全球貿易與供應鏈穩定性再度發起挑戰。關稅政策將成為2025年的關鍵變數，聚焦於中國、墨西哥和加拿大，分階段實施的關稅措施所引發的通膨影響有待觀察。

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降息趨勢不變，有利債券資產表現

一月美國聯準會議後，聯準會主席鮑威爾表示，儘管通膨有所緩解，但仍處於相對較高水準，聯準會官員正等待新政策落實後再評估其對通膨、就業及整體經濟活動的影響。根據最新FedWatch數據顯示市場預估聯準會2025年將降息2至3碼，而美國十年期公債殖利率近二個月則於4.5%至4.8%盤整，仍位於金融海嘯後的相對高位，不論未來降息速度是否放緩，整體債市評價面還是相當有吸引力，尤其是對於有定期現金流需求的投資族群。建議投資人可直接投資債券或債券ETF，領取債息的同時也可以達到資產配置效果，緩解川普政府政策不確定帶來的股市風險。

直接投資債券V.S.債券ETF，該如何選擇？

市場上債券商品種類繁多，包含債券、債券型基金、債券ETF…等，商品的特性與優勢為何?投資人又該如何選擇呢?債券新手宜以債券ETF或債券型基金作為核心配置，投資人可透過專業的基金經理人及研究團隊挑選好的債券所組成債券ETF參與債券市場，短期於降息循環下賺取資本利得，長期持有則穩定領利息。已熟悉債券之投資人建議可依風險承受度挑選優質公司債，達到鎖定高殖利率之效果。更進一步者還能透過槓鈴式債券配置策略，同時持有不同天期債券，達到風險分散；又或者是利用不同配息時間點之債券，投資人自行組合月月配息組合，完成穩定每月收取利息之現金流。

（作者為統一證券國際財富管理處專業副總）

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