〈財經週報-投資趨勢〉大者恆大 台股市值動能投資成新顯學

台股2024年市值74兆元，躍升為全球十大股市之一，權值第一的台積電上漲8成。（彭博）

■洪欣如

台灣股市在2024年展現驚人漲勢，市值飆升3成，突破新台幣74兆元，成功躍升為全球十大股市之一。這一重大突破的背後，主要受惠美中貿易戰、台商資金回流、ETF投資熱潮以及AI科技浪潮，吸引了大量資金湧入，重現了台灣錢淹腳目的盛況，使台灣股市在全球資本市場中佔據了舉足輕重的地位。

不僅如此，台灣股市市值相對GDP之比高達2.9倍，傲視全球。從企業經營的角度來看，這顯示台灣企業單位產品與服務的收入，能創造出最高的資本市場價值，換言之，台灣資本市場為企業的融資與發展提供了強大的後盾。

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大者恆大、規模發威

近年來，全球投資市場出現了「大者恆大」的顯著趨勢，這與指數股票型基金（ETF）的蓬勃發展密切相關。ETF的興起引導巨量資金流向大型企業，加上資源、人才與技術的集中效應，讓大型企業在市場競爭中逐漸掌握主導權。

以美股為例，七大巨頭（包括蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta、特斯拉和輝達等）的強勢表現，正是「大者恆大」的最佳佐證。這些巨頭憑藉其規模效應、先進技術及龐大的數據資源，不斷擴大市佔率，並創造出遠超其他企業的資本價值。在新冠疫情前，美股前七大市值企業的市值，占標普500指數總市值約20%，而如今該比例已達34%，反映出股價的巨大漲幅。

台股重量級企業 大象會跳舞

在台灣股市，「大者恆大」現象同樣明顯。2024年，加權指數上漲3成，但櫃買指數僅上漲10%，顯示大型權值股的漲幅遠超中小型股，且可發現權值越大的公司，股價漲幅相當亮眼，如權值第一的台積電（2330）上漲8成，權值第二的鴻海（2317）上漲7成，而權值第三到第五的聯發科（2454）、富邦金（2881）和台達電（2308）都有近4成的漲幅。這樣的現象，突顯了競爭力集中化的趨勢，市值越大的公司，通常也反應了更強大的競爭力。

市值動能型成ETF投資新顯學

隨著台積電股價頻創新高，市值型ETF在2024年大放異彩，繳出3成到5成的漲幅，成為市場吸金焦點。不少投信業者在新年伊始就積極布局，掀起市值型ETF的募集熱潮。投資人不妨關注相關ETF的募集訊息，把握這一波台灣經濟與企業獲利持續向上的投資契機。

（作者為群益金鼎證券公司財富管理部執行副總裁）

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