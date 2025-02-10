〈財經週報-台股盤勢解析〉AI股引大盤短線震盪 或現長期布局良機

受到DeepSeek低成本運算效力及川普關稅政策影響，導致美國及台灣等AI概念股劇烈震盪。（彭博）

■林永祥

春節過後股市未能迎來紅包行情，市場受DeepSeek低成本運算效力及川普關稅政策影響，台灣2月3日加權指數大跌3.53%，但當週後續指數有所回升。隨著低成本且媲美ChatGPT效能的DeepSeek新版本一經推出，引起市場對於AI基礎設施能否維持高需求的擔憂，導致美國及台灣等AI概念股劇烈震盪。

半導體類股料短期震盪 長期需求仍暢旺

進一步研究發現，DeepSeek是利用OpenAI、Llama等已經建立的開源社群基礎上，優化演算法使現有大語言模型框架下的運算和時間成本得以顯著降低。未來一旦AI運算成本普遍下降，使低成本的小模型得以普及，將深化AI在各個領域的應用發展。AI實際應用的加速，雖然短期使市場注意力轉移到AI軟體領域，但對台灣AI硬體供應鏈仍是長期利多，惟須要注意的是，台股半導體產業需求暢旺的預期已較多反映在指數表現，且對於2025年、2026年企業獲利上修幅度有限。因此，需要仔細甄別今年AI類股的盈利情況，預測半導體產業個股普遍再大幅上漲的機會不高。

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關稅加速赴美設廠步伐 但對先進製程影響有限

近期川普宣布對墨西哥、加拿大和中國提高關稅，雖暫緩執行一個月，但後續也計畫對歐盟等地實施相同政策，台灣的出口預計亦將受影響。然而被川普率先點名的台灣半導體產業，先進製程晶片市場競爭力強、商品可替代性低，關稅成本預計能較好轉嫁到需求方，對相關企業營收的影響有限。但對於關稅成本轉嫁能力低的科技製造企業，可能受此影響加速赴美設廠生產的步伐，影響較為深遠，長期還須持續關注。

料台股今年「先蹲後跳｣ 第一季適合逢低布局

依據國發會2月5日發布的2024年12月景氣對策數據，燈號由紅黃燈轉為紅燈，分值由34上升至38，為近一年內第二高。主要受惠AI應用需求強勁，加上年底旺季需求、農曆春節前備貨效應，帶動生產、銷售及信心面等燈號分數增加。另外，同時指標持續上升，顯示當前國內景氣維持成長格局。但領先指標繼續呈現下滑趨勢，且下滑幅度有擴大跡象，須密切關注指標下滑是否呈加速趨勢。

此外去年底多家機構紛紛預測今年第一季GDP成長率是全年低點，往後逐季走高。同時當前台股大盤本益比（PER）達一倍標準差附近，短期指數再大幅度推升空間有限。因此第一季台股可能處於震盪行情，在台股全年「先蹲後跳｣的預測下，整年來看，第一季屬於適合逢低布局的時點。

最後，建議一般投資人可以透過投資台股ETF的方式，在分散個股風險的同時參與今年蛇年行情，持續佈局具備長線題材的標的。

（作者為永豐投信投資長副總經理）

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