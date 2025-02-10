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〈財經週報-熱門族群〉資金轉向題材多元 資服族群續強

2025/02/10 05:30

資金從硬體轉向、湧入題材多元，資服族群輪流亮燈漲停。（取自訊達網站）資金從硬體轉向、湧入題材多元，資服族群輪流亮燈漲停。（取自訊達網站）

記者歐宇祥／專題報導

上週台股上沖下洗，資金從硬體轉向、湧入題材多元、又有中國AI模型DeepSeek題材加持的軟體族群，每天都有個股輪流亮燈漲停，上週五近10檔收在漲停，以中小型廠商訊達（6140）、華經（2468）週漲逾35%最強，邁達特（6112）、凌群（2453）漲幅也在30%上下。

台灣軟體、資訊服務廠商多是面向企業客戶，近年台灣企業營運增溫，軟體廠也乘風向上。產業界多指出，今年軟體產業有AI、雲端、資安、ESG四大商機。其中AI可助軟體產品加值，也會帶動企業基礎建設、雲端與多雲建置需求；資安則是因駭客網攻持續加劇、成為剛性需求；而ESG主要則為碳盤查商機，需求同樣隨著台灣、全球減碳大趨勢成長。

上週系統整合廠邁達特股價表現強勢，交易量也明顯提升，股價週漲幅達到30%。該公司日前表示，持續看好企業營運走向智能化，尤其雲端、AI、資安、碳盤查4大資服市場需求仍暢旺不墜，將持續帶動營運；該公司近日也公告元月營收15.98億元、年減8%。

而零壹（3029）元月營收表現亮麗，單月營收21.42億元、年增達62%，創單月歷史新高，上週五股價收在漲停價150.5元，成交量近3.8萬張，該公司除將持續受惠資安市場成長外，也持續搶攻AI、ESG商機，攜手台灣人工智慧實驗室、倍力（6874）等廠商，開拓多元領域。

此外，叡揚（6572）、凌群上週股價漲幅也均超過25%。其中叡揚股價週漲28.29%、收161元，並公告元月營收1.3億元、年增9.15%，因在資安、碳盤查領域都有斬獲，營運正向；而凌群元月營收則為4.24億元，年增5.44%，上週五股價也收在漲停價71.1元，成交量逾1.7萬張。

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