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〈財經週報-機器人〉機器人驅動關鍵元件 台廠搶攻「減速機」

2025/02/10 05:30

上銀AI物流機器人已進入最後驗證與測試階段，下半年可望小批量生產。（資料照）上銀AI物流機器人已進入最後驗證與測試階段，下半年可望小批量生產。（資料照）

記者林菁樺／專題報導

減速機概念股2024年營收及EPS減速機概念股2024年營收及EPS

全球進入缺工時代，機器人應用成為下世代發展重點，相較於人型機器人還要時間發酵，協作型機器人則已相對成熟，但機器人要實現運動功能都少不了「減速機」，上銀（2049）集團開發的諧波減速機因體積小、重量輕，應用在機器手臂等關節，台灣精銳（4583）生產的行星減速機因精度、穩定度較高，除用於關節傳動還有步態等，因此減速機概念股特別受到市場矚目。

減速機是由齒輪、齒輪箱、轉軸及軸承等機械零組件所組成的精密機械結構，搭配馬達可提供高效率的動力傳輸，被視為是機器人的運動關鍵。

「諧波減速機」有體積小、重量輕、高精度、高效率等優勢，常應用在多軸機器手臂、半導體製造設備等需要高動態與精準定位的行業。上銀多年來耕耘工業機器人領域，生產有諧波減速機，關鍵元件螺桿、滾柱軸承等，再搭配大銀微系統（4576）的馬達、驅動器等產品，可提供整套機器人產品方案。

上銀AI物流機器人 下半年可望小批量生產

上銀目前機器人相關營收比重未達1成，且多為專用型機器人。但上銀董事長卓文恒先前分析，各行業會更普及應用機器人，上銀已攜手美國物流新創公司合作AI物流機器人，目前已進入最後驗證與測試階段，今年下半年可望小批量生產。

另一家台灣精銳主打產品則是「行星式減速器」，有高負重、耐磨耗等特色，可應用在人型機器人的關節傳動、手臂運動和步態控制等，台灣精銳因推崇急速出貨，遠比歐洲同業更具競爭力，在全球的市占率也有5％，貢獻公司營收比重超過7成，屬於高毛利率產品，台灣精銳已切入亞馬遜物流協作機器人供應鏈，未來隨缺工、機器人、自動化應用擴大，外界也看好台灣精銳可望受惠。

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