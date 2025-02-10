〈財經週報-機器人〉台積電晶片 AI機器人最關鍵零組件

人型機器人需要主導大腦的AI晶片，台積電幾乎囊括所有訂單。（路透）

記者洪友芳／專題報導

台積電2024年營收及EPS

人型機器人從大腦、眼睛到四肢關節等，少不了得靠半導體晶片運轉與觸動，尤其是主導機器人大腦相關的人工智慧（AI）晶片，更少不了透過台積電（2330）最領先的先進製程來生產，這也是台積電的競爭優勢。

台積電在先進製程已居全球領先地位，大幅超越英特爾、三星，英特爾更是台積電主要客戶，受惠AI需求大爆發，台積電幾乎囊括所有AI晶片訂單，跟AI相關的高速運算平台去年營收占比達51%，較前年的43%躍進，超越智慧型手機平台並達營收過半。

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在先進製程方面，2024年3奈米製程佔台積電營收比重達18%，較前一年的6%增加2倍，5奈米製程佔34%，7奈米製程佔17%，3、5、7奈米先進製程佔台積電去年營收比重共達69%，較前一年的60%比重更為提高。

馬斯克擔心晶片供應不足 魏哲家保證肯付錢一定有

台積電董事長魏哲家去年底曾公開分享，他跟客戶有很多互動，並與全世界最有錢的傢伙（指特斯拉執行長馬斯克）聊天，對方直言「多功能機器人將是要努力的方向，而不是汽車」，並擔心晶片供應不足，魏哲家幽默回應，「只要肯付錢，晶片一定有」。

特斯拉正在開發人型機器人Optimus，馬斯克最新對外透露，若Optimus一切進展順利，預估2026年特斯拉人型機器人產量將增加10倍，年產5萬至10萬個，第二年再增加10倍。市場傳出，特斯拉人型機器人Optimus的AI系統將由台積電先進製程與先進封裝打造。

輝達、AI機器人新創公司Figure、OpenAI等也看好人型機器人前景，預期都將是台積電先進製程的AI晶片客戶。由於人型機器人牽涉許多軟體、零組件，零組件例如3D攝影機、觸覺等感測器等，相關晶片也都需由晶圓代工廠提供。

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