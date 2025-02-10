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恆春老透天法拍 10倍溢價成交

2025/02/10 05:30

2024年全國法拍屋溢價率前十高列表2024年全國法拍屋溢價率前十高列表

〔記者徐義平／台北報導〕法拍持分房地產創價幅度驚人，去年一幢屏東老透天法拍底價不到四○○萬元，最終竟以四二○○萬元拍定，溢價近十倍。根據法拍業者彙整，去年溢價率前十高法拍屋，有五筆僅是土地或建物持分法拍、另五筆僅拍賣建物，卻都是大幅度溢價，最少二．七倍、最高達九．九倍。

根據寬頻房訊彙整，去年全國溢價率前十大法拍屋，以屏東縣恆春鎮西門路上的老透天最高，法拍底價僅三八四萬元，共吸引十二封標單競拍，最終以四二○○萬元拍定，溢價率高達九．九倍。

溢價率第二高的法拍屋同樣坐落屏東縣恆春鎮，位於省北路上，因無土地持分，加上建物未辦理保存登記，法拍底價僅一二○萬元，最終以一千萬元拍定，溢價率高達七．三倍。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，法拍屋底價與最後拍定價有極大落差，主因估價條件及得標人目的；舉例來說，走變價分割拍賣物件，因難以分割，持分產權的收益或房價遠低於市場行情，也不排除投資客想以小吃大，以超高溢價取得關鍵戰略持分機會。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，法拍屋其實很多學問，包括持分、債權人等因素，都會左右拍定價格，因此才會出現超高溢價的法拍，但比較算是特殊情況。

寬頻房訊表示，溢價率前十高法拍屋，大部分坐落主要商圈，可享有租金效益；至於溢價率前兩名，法拍原因都屬「分割共有物」，且得標人就是共有人，研判應只是透過拍賣程序來解決家族共同房產的情形，可能也透過拉高最終拍定價讓房產顯著增值。

房市專家何世昌則認為，近幾年法拍市場出現許多變價分割、持分拍賣的法拍屋，除家族處分房地產外，可能也與投資人買不到精華地段的完整產權，因此轉向切入該類法拍屋，未來再伺機整合，但這類房產風險與糾紛都較高。

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