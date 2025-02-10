川普變數+通膨居高 Fed不急降息

一些聯準會官員表示，美國就業市場穩固，而總統川普的政策對經濟成長的影響尚不明朗，加上通膨仍居高不下，聯準會不急著降息。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國聯準會（Fed）主席鮑爾本週將向國會進行貨幣政策報告前夕，一些聯準會官員表示，美國就業市場穩固，而總統川普的政策對經濟成長的影響尚不明朗，加上通膨仍居高不下，聯準會不急著降息。

聯準會理事庫格勒指出，新政策對經濟的影響「存在相當大的不確定性」，而通膨仍處高點；她補充，上月失業率降至四％、新增十四．三萬個非農就業人口，顯示勞動市場穩健，沒有走弱，也沒有過熱現象。

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聯準會偏好的通膨指標「個人消費支出物價指數」（PCE）去年十二月年增二．六％，為連續三個月上升，聯準會的目標為二％。庫格勒說：「綜合這些因素，明智的作法是維持聯邦基金利率一段時間不變。」

密西根大學近日公布的二月消費者信心指數顯示，川普的關稅政策使消費者對未來一年的通膨預期上升整整一個百分點至四．三％，創二○二三年十一月以來最高點。

明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡希卡里說，政策的不確定性使聯準會處於「觀望」模式；「我們坐等直到在關稅、移民與稅賦等方面有更多訊息為止」。他補充，未來兩個月的通膨數據將對聯準會的決策至關重要，「如果通膨數據良好，而就業市場仍然強健，那麼對我而言，將支持進一步寬鬆政策」。

芝加哥聯邦儲備銀行總裁古斯比說，政策迷霧意謂聯準會應放緩行動，通膨正朝二％目標下滑，未來十二至十八個月利率將大幅調降。達拉斯聯邦儲備銀行總裁羅根則表示，除非勞動市場出現衰退，否則即使通膨接近二％，她仍支持維持利率不變。

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