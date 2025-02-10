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我增購美天然氣 工總：互蒙其利

2025/02/10 05:30

台灣增加對美進口天然氣，有助於加速能源低碳化轉型，並降低貿易逆差，可說是「互蒙其利」。（中油提供）台灣增加對美進口天然氣，有助於加速能源低碳化轉型，並降低貿易逆差，可說是「互蒙其利」。（中油提供）

加速能源低碳化轉型 並降低貿易逆差

〔記者廖家寧／台北報導〕川普對貿易逆差國啟動關稅戰做為談判籌碼，我國去年對美出超達六四八億美元創新高，中油已評估擴大採購美國天然氣。對此，工總表示，台灣增加對美進口天然氣，有助於加速能源低碳化轉型，也可降低貿易逆差，可說是「互蒙其利」。

具價格、距離與風險低優勢

阿拉斯加天然氣列優先採購

川普已公開宣示將擴大美國的石油生產，並要向全球出口美國石化能源。經濟部已請中油評估擴大採購美國天然氣方案，因阿拉斯加天然氣具有價格、距離與風險低等優勢，將列入優先採購的標的。

至於我國其他國營事業是否擴大向美國採購？台糖表示，台糖用以製作沙拉油的原料大豆都是向美國進口農產品，是否要加大採購，仍須視業務量而定。

另，電價審議委員會開會在即，台電二千億元撥補若落空，電價調漲可期。對於我國向美採購天然氣能否壓低台電發電成本？台電表示，台電的天然氣原就向中油採購，端視中油談到的採購價格如何，美國輸出石油燃料後，國際能源價格是有望下降。

工總認為，美國輸出天然氣，對台灣而言或許是一個不同的機會，台灣推動能源低碳轉型，由燃煤轉天然氣是當下趨勢，而川普的關稅目標在縮短美國的貿易逆差，若台灣能增加自美進口天然氣，不但可加速國內能源轉型，也可降低貿易逆差，可謂互蒙其利。 

工總也提醒，台灣已不能單憑「民主價值夥伴」角色與美國互動，更須展示自身經濟和戰略價值，針對「台灣的安全與產業發展對美國政經利益的重要性」來強化論述，才能增加與美國談判的籌碼。

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