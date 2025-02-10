通縮無解 中國PPI連28月下滑

中國一月生產者物價指數（PPI）年減2.3％，已連續28個月下跌，顯示中國通縮壓力仍大。（法新社資料照）

1月CPI微升至年增0.5％ 主因春節民眾擴大支出

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局表示，受到農曆春節民眾擴大支出影響，一月消費者物價指數（CPI）年增○．五％，為五個月來最大增幅，但一月生產者物價指數（PPI）年減二．三％，已連續二十八個月下跌，顯示中國通縮壓力仍大。

中國一月二十八日至二月四日長達八天的春節假期，掩蓋了該國面臨的通縮挑戰。瓦爾瑪（Sonal Varma）和杜思英等野村證券分析師估計，中國一月CPI已被扭曲○．四個百分點，因消費者在春節假期間增加購買，導致一些商品價格上揚。

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今年中國通縮壓力可能持續，除非北京當局重振疲弱的國內需求；隨著美國總統川普對中國所有進口商品加徵十％關稅，北京當局刺激成長的壓力上升。

經濟學人智庫︰擺脫通縮 恐要數季時間

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰表示，儘管中國CPI預期將逐步上升，PPI在短期內不可能回到成長，因工業產品產能過剩的問題未解，若以GDP（國內生產毛額）平減指數計算，中國可能需要幾季時間才能脫離通縮。

澳盛銀行分析師估計，儘管中國民眾在春節期間蜂湧去看電影，花錢購物、聚餐和國內旅遊，但人均支出僅較去年同期增加一．二％。中國一月CPI月增○．七％，低於市場預估的○．八％，與去年十二月持平。

中國二○二四年CPI年增○．二％，與二○二三年相同，遠低於官方設定的三％目標，代表中國CPI已連續十三年未達官方目標。

中國持續的通縮壓力與主要經濟體呈明顯對比，對北京當局而言，最大的隱憂在於，通縮壓力如果持續下去，將造成家庭更長的時間抑制支出，進而傷害企業收入，導致企業縮減投資，最後進一步減薪和裁員，形成惡性循環。

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