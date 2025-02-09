憂關稅推升通膨 美二月消費信心大跌

美國總統川普激進的關稅威脅將衝擊購買力，美國二月消費者信心意外降至七個月來低點，通膨預期則飆漲至二○二三年十一月以來最高點。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普激進的關稅威脅將衝擊購買力，美國二月消費者信心意外降至七個月來低點，通膨預期則飆漲至二○二三年十一月以來最高點。

路透報導，密西根大學最新消費者調查顯示，二月消費者信心指數從一月的七十一．七大降至六十七．八；家庭對未來一年的通膨預期，則從上月的三．三％暴漲至四．三％，是逾一年來最高點，對未來五年的通膨預期也從一月的三．二％上升至三．三％，為二○○八年以來最高點。

請繼續往下閱讀...

主持該調查的學者Joanne Hsu聲明說，消費者信心的下滑出現在各年齡層與財富階層，且即使是在川普十一月勝選後，情緒高亢的共和黨人也對其經濟狀況表達更為悲觀看法。

聲明說，「該下滑趨勢是普遍的，尤其是二月該指數所有五個指標皆呈現惡化，其中耐用品購買條件下滑十二％，部分原因在於人們認為避免關稅政策的負面衝擊或許為時已晚」。

她指出，「個人財務預期較上月下降六％，達到二○二三年十月以來最低值，許多消費者顯然憂心高通膨將捲土重來」。

她補充說，一年期通膨預期上升一個百分點非常不尋常，是十四年來第五次出現如此大的漲幅；聯準會（Fed）恐不樂見此發展，因可能發現要將通膨降至二％目標比預期更加困難。

在此數據出爐之前，美國勞工部也公布一月低於預期的就業成長，不過失業率降至四％，可能讓聯準會暫停降息至少至六月。

疲軟就業與消費者信心數據，加上美國總統川普宣布計畫近期將對許多國家課徵對等關稅，美股三大指數七日全部收跌；先前川普宣布對中國進口產品加徵十％關稅，並暫緩加墨關稅。Sage諮詢服務投資策略長威廉斯說，「我們將看到今年更為波動的市場」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法