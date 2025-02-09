川普若對台積課高關稅 高燦鳴︰搬石頭砸自己腳

知名獨立科技記者高燦鳴（Tim Culpan）警告，美國總統川普若對台灣晶片課徵一○○％關稅，將是搬石頭砸自己腳的愚蠢行為，因為這將對美國及其在人工智慧（AI）競賽上維持領先的計畫，造成災難性打擊。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕知名獨立科技記者高燦鳴（Tim Culpan）警告，美國總統川普若對台灣晶片課徵一○○％關稅，將是搬石頭砸自己腳的愚蠢行為，因為這將對美國及其在人工智慧（AI）競賽上維持領先的計畫，造成災難性打擊。

將自毀美AI競賽領先計畫

高燦鳴撰文說，關稅措施只有結合穩固的進口替代策略與必要的政策基礎設施才能奏效，然而美國沒有足夠實力用美國生產的晶片，取代台灣製造的晶片；「美國只有台積電，美國製造尖端晶片的傳統已經消失，這就是造成我們當前處境的原因，我們不要假裝英特爾或三星在領先技術和產能上能與台積電匹敵」。

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他指出，若「台積電稅」僅適用於系統單晶片，雖然該產業規模僅一百億美元，但對美企將造成更大傷害，因為他們依賴台積電來生產最好的晶片。

英特爾即將推出的Ultra Core，目前委託台積電三奈米（N3B）製程生產，若直接運往美國，一○○％的關稅會迫使英特爾將價格調漲一倍，從二五六美元提高至五一二美元；超微第四代EPYC資料中心處理器由台積電製造，如果價格翻倍，美國資料中心與雲端服務供應商將付出高昂價格。

在此情況下，英特爾與超微面臨一個簡單的選擇：提高客戶價格或犧牲利潤，或兩者兼而有之；而其客戶最終選擇將是暫停或縮小美國製造計畫。

若川普進一步將進口關稅擴大到系統單晶片以外，包括圖形處理器（GPU）、模組等廣泛的半導體類別，那結果可能是災難性的；去年，美國購買此類商品的價值達二二六億美元，而人工智慧浪潮意味著未來幾年這一數字將繼續成長。

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