「台灣絕對沒有偷走半導體技術」郭智輝︰派團赴華府溝通

美國總統川普揚言對台灣半導體課徵一○○％關稅。經濟部長郭智輝昨透露，已組成團隊將赴美國華府進行溝通，並強調台灣絕對沒有偷走半導體技術。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普揚言對台灣半導體課徵一○○％關稅。經濟部長郭智輝昨透露，已組成團隊將赴美國華府進行溝通；他強調，台灣絕對沒有偷走半導體技術，而是美國最好夥伴，希望能與美國朋友深入溝通與解釋。

次長江文若與產發署副署長陳佩利赴美

郭智輝昨出席世界台灣商會聯合總會、亞洲台灣商會聯合總會、北美洲台灣商會聯合總會等聯合舉辦的「二○二五年台．美．亞洲─新供應鏈商機交流論壇」。他在會前談及台灣半導體恐遭美國課徵一○○％關稅時表示，台灣是憑自己的能力、並沒有「偷走美國技術」，台灣自美國RCA公司引進積體電路技術，相當尊重智慧財產權，IP都有付錢，「偷走半導體技術的絕對不是台灣」。

請繼續往下閱讀...

他強調，台灣一直是美國最好夥伴，現在可能是認知上有差距。經濟部透過各種管道，將派人赴美國華府與川普周邊人士解說，強調台灣與美國是同一陣線；據悉，將是主管貿易的次長江文若與產發署副署長陳佩利前往華府。

郭智輝表示，台灣是與美國一起合作，美國做半導體設計、也有通路，而台灣卻是做資本支出最高、且風險最大的製造端；依照微笑曲線理論，最大利益還是品牌部分。

另川普下週將對多國宣布對等關稅，郭智輝強調，經濟部對各種可能情況都有準備，但現在不能告訴大家，「不能掀底牌」。

他也說，川普才剛重返白宮，就宣布課徵關稅，雖對墨西哥、加拿大暫緩一個月，也已影響我國廠商在海外布局與規劃；經濟部成立專案服務小組、在美國成立投資貿易服務中心等，以四策略來協助台商。

他表示，近年面對疫情、地緣政治風險各種挑戰，台灣經濟表現仍出色，去年平均經濟成長率四．三％，投資台灣三大方案累計投資達二．五兆元、創造十六萬個就業機會，行政院已宣布延長三大方案，並擴大適用範圍到全球台商與外商，而投資項目需具備AI運用元素，全力朝數位轉型、創新方向發展。

面對國際經貿改變與川普二．○衝擊，郭智輝認為，台灣產業供應鏈須更具彈性與韌性、快速反應，經濟部也會推動產業轉型、開拓國際市場，並深化美國與亞洲夥伴合作，打造更具韌性的全球供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法