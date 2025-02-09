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川普推對等關稅 中印優先 台也恐入列

2025/02/09 05:30

美國總統川普七日在會晤來訪的日本首相石破茂時表示，他計畫本週宣布對許多國家課徵對等關稅（reciprocal tariffs），此舉將影響「每個人」。（美聯社）美國總統川普七日在會晤來訪的日本首相石破茂時表示，他計畫本週宣布對許多國家課徵對等關稅（reciprocal tariffs），此舉將影響「每個人」。（美聯社）

計畫本週宣布 「對許多國家課徵 將影響每個人」

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普七日在會晤來訪的日本首相石破茂時表示，他計畫本週宣布對許多國家課徵對等關稅（reciprocal tariffs），此舉將影響「每個人」；他並未具體說明哪些國家將受衝擊及將採取哪些措施。但據現任白宮貿易和製造業高級顧問納瓦羅先前分析，優先考慮的「紅色區域」應是中國與印度，其次才是「黃色區域」歐盟、泰國、台灣與越南等貿易夥伴。

取代課徵10％至20％關稅選戰政策

川普在白宮橢圓形辦公室說，「我將宣布對等貿易，所以我們能與其他國家得到公平對待，我們不想要更多、或更少」，他計畫本週一或二召開會議。在稍後白宮記者會上，川普說，該對等關稅可能用以取代他在選戰時提出對所有進口產品課徵十％至二十％關稅的政策。

川普說：「我認為這是唯一公平方式，這樣沒有人受到傷害，他們向我們收費、我們就對他們收費，禮尚往來，我似乎更傾向這種方式，而不是採取固定關稅。」他補充說，目前特別針對汽車考慮徵收該關稅，「這一直在討論中，這是件大事，我們必須達到平等」。

消息來源透露，川普六日在白宮與共和黨國會議員進行預算討論時也提出此計畫。川普與其高級幕僚計畫以較高的關稅，協助支付延長其減稅政策的費用；預算分析師推估，此政策恐增加數兆美元國債。

華爾街日報報導，「對等關稅」是川普第一任期及其二○二四年總統選戰中的關鍵議題；納瓦羅是智庫「傳統基金會」二○二五年計畫（Project 2025）的主要撰稿人，當中他就提到對等關稅。

該文指出，若川普二○一九年提議的「美國對等貿易法」獲得落實，總統可能必須優先考慮先與哪些國家談判，而談判對象可能是「對美國貿易逆差相對較大、徵收關稅相對較高的國家」。納瓦羅當時分析，最優先考慮的是處於「紅色區域」國家，應該是中國與印度，其次是處於「黃色區域」的貿易夥伴，包括歐盟、泰國、台灣與越南，第三梯隊目標才是日本與馬來西亞等國。

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