川普重啟關稅戰 工總：也要小心反傾銷調查

川普捲土重來啟動關稅戰，工業總會示警，另一重點恐是反傾銷稅，因美國是對我國採取反傾銷措施最多的國家，對出口導向的台灣影響不容小覷。圖為工總理事長潘俊榮。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／專題報導〕川普捲土重來啟動關稅戰，工業總會示警，另一重點恐是反傾銷稅，因美國是對我國採取反傾銷措施最多的國家，一旦課徵，為期將長達五年，對出口導向的台灣影響不容小覷；建議我國業者應預先建立基本概念，並掌握美國主管機關的調查時程，才能保障自身權益，避免出口產品遭課徵高額的反傾銷稅。

川普上任就實踐實利主義，首先針對貿易逆差前幾名的國家開鍘，包括對加拿大、墨西哥及中國提高關稅。工總指出，川普的產業政策目標將會要求全球的製造業赴美設廠，尤其是資通訊、AI（人工智慧）、生物科技、製藥等產業。

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川普也強調台灣搶走了美國人的半導體工作。對此，工商界多研判，看似台灣晶片賺美國很多錢，但實則是互利的貿易關係，台廠半導體優勢是「一個人的武林」，承擔成本的會是美國科技大廠，後續將緊盯川普團隊對經貿政策細節是否會更明確。

另世界貿易組織（WTO）統計，自二○二○年至今，全球共計三二○件反傾銷調查案，在所有WTO會員國中，台灣更是位居前三；控訴我國反傾銷最多的國家分別是美國、歐盟及加拿大，皆是我國主要出口國家。

對台反傾銷調查 基本金屬及製品最大宗

工總指出，美國是對我國採取反傾銷及平衡稅措施最多的國家，共計三十二案，另有四案正在調查中，其中又以「基本金屬及其製品」為最大宗；美國的反傾銷調查程序極為嚴謹與複雜，而一旦被確認徵稅，須經年累月面對年度行政複查及很難翻身的「落日複查」，廠商深以為苦。

工總建議，企業接獲反傾銷控訴時，應釐清涉案產品範圍，平時也要做好價格及數量管控才能提高應變效率，雖然反傾銷稅是由控訴國的進口商繳納，但仍會降低出口國的價格競爭力。

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