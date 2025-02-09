川普1.0發威》台商西進占比 6年內從44.4%降至7.5%

上市公司西進創低、 非中創高（資料來源︰經濟部投審司製表整理︰財經新聞群組）

〔記者高嘉和／專題報導〕川普二．○剛登場，就攪動全球貿易與投資格局。根據投審會最新統計，川普在上個任期的二○一八年中啟動美中貿易戰，對中國祭出多波關稅制裁，二○一七年底台商赴中國投資占整體對外投資金額比重約四十四．四％，但到二○二四年底已大降至七．五％，顯見川普一．○對台商海外投資布局影響不小。

川普1.0發威，台商西進中國投資占比6年內從44.4%降至7.5%，顯見川普關稅對台商海外投資布局影響不小。（路透檔案照）

根據統計，在馬英九主政時期，因簽署兩岸經濟合作架構協議（ECFA）與積極推動貨品、服務貿易談判，加上鬆綁國銀赴中投資，是台商西進高峰期，馬英九執政八年來放行逾八九○億美元（約二．八兆台幣）西進投資，是蔡英文執政八年約四一七億美元逾倍。

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二○一○年台商西進投資金額達一四六．二億美元達到最高峰，同年非中投資僅二十八．二億美元，對中投資占比高達八十三．八％；但到二○二四年，對中投資金額剩下三十六．五億美元、非中投資大增至四四九．三億美元，對中投資占比掉到七．五二％的歷史新低。

另從對外投資總額來看，就算台商西進急凍、全球布局卻加速。扣除受到新冠疫情影響的二○二○到二○二二年，台商整體對外投資是一路成長，二○一○年對外投資合計一七四．四億美元、幾乎全押中國；但到二○二四年對外投資成長到四八五．八億美元的歷史新高，非中占比逾九十二％，凸顯台商早不受「一中市場」綁架、真正走向全球布局。

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