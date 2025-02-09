川普2.0上路》電子、金融赴星投資倍速追港 半導體業最哈日

台積電赴日投資帶動半導體業「哈日」，日本投資餘額則從732億元增至1975億元，也大增逾倍。圖為台積電日本熊本廠。（美聯社檔案照）

〔記者高嘉和／專題報導〕台股公司不僅大舉加碼投資美國，赴新加坡、日本投資也大幅成長。上市公司赴星投資餘額從二○一八年底的二九八五億元，到二○二四年第三季已成長到八二○二億元，大增一七五％，同期間赴香港投資餘額僅從八四一四億元增至一兆四五○億元，僅增加二十四％；另在台積電赴日投資帶動半導體業「哈日」下，日本投資餘額則從七三二億元增至一九七五億元，也大增逾倍。

鴻海、友達、世界先進 錢進星國三大咖

若從指標台股公司來看，不只大舉投資美國，也加碼投資新加坡，兩大主力產業為電子零組件製造業、金融保險業。

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以電子零組件製造業為例，鴻海到去年第三季期末投資餘額達一六三一億元，是台商投資星國最大咖，還有友達六六○億元、國巨四○二億元及聯發科三二四億元，另世界先進與荷蘭恩智浦半導體在新加坡合資半導體製造商，去年七月更一口氣投資約新台幣七六○億元；新加坡已成為台灣科技業布局東南亞市場的重要樞紐。

併購＋設廠 台廠加碼赴日抗紅鏈

上市公司赴日投資也大增逾倍，最大手筆當然是台積電逾七百億元對日加碼投資。其實，早在台積電大舉赴日投資晶圓廠之前，台灣半導體業就已「哈日」，主因無非是日本相關人才與技術實力強，且可藉此對抗紅色供應鏈。包括華邦電旗下的新唐幾年前就砸下二．五億美元，接手日本松下（Panasonic）虧損的半導體子公司PSCS；聯電也早在二○一九年收購富士通半導體旗下位於日本三重縣桑名市的十二吋晶圓廠，卡位當地晶圓代工市場。

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