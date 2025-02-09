川普1.0到2.0 台股赴美投資大增兆元

台股上市公司赴美投資增兆元（資料來源︰股市觀測站製表整理︰財經新聞群組）

〔記者高嘉和／專題報導〕美國川普總統揮動關稅大棒，不管是掃向隔鄰的加拿大、墨西哥，或數度點名台灣半導體，但終極目標都是中國。早自川普一．○時期，台商海外投資就加速「東（美國）升西（中國）降」，到川普二．○登場，近六年來台股公司加碼投資美國近兆元、增幅達二四一％，同期間西進金額僅小增七．八％。

早自川普1.0時期，台商海外投資就加速「東升西降」，近6年來台股公司加碼投資美國近兆元、增幅達241％，其中台積電到去年第三季累積投資已破5000億元。（路透、中央社資料照，本報合成）

近6年上市公司錢進美國增幅達241％ 西進中國僅增7.8％

早自川普1.0時期，台商海外投資就加速「東升西降」，近6年來台股公司加碼投資美國近兆元、增幅逾241％，台積電到去年第三季累積投資已破5000億元。圖為台積電亞利桑那廠。（中央社資料照）

根據台股公司上傳的投資海外子公司資訊，川普在之前任期的二○一八年中啟動美中貿易戰，二○一八年底上市公司赴美期末投資餘額僅約三八二九億元，到二○二四年第三季已增至一兆三○五二億，大增近兆元；對照同期間西進中國期末投資餘額僅從二兆一四四七億元增至二兆三二七○億元，僅小增一八二三億。

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川普上一任期對中國發動四波關稅戰，前三波針對合計約二五○○億美元商品課徵二十五％關稅，第四波則鎖定另約三千億美元商品加徵十五％關稅，隨後中國讓步達成協議，部分關稅減半、部分暫緩；拜登大致延續川普關稅，且對中國電動車、太陽能、鋰電池等加徵關稅，美國對中國商品平均關稅拉高至約十九．三％。川普一．○不只加速台股公司投資轉向，連中企也不得不「中國加一」赴海外設廠。

台股公司赴美投資最為積極，台積電到去年第三季累積投資已破五千億元，若以其計畫興建三座晶圓廠，總支出逾六五○億美元（約二兆台幣）估算，當投資資金全數到位後，台股公司赴美投資規模將超越中國。

台供鏈撤中 赴墨投資增幅逾2倍

另以鄰近美國市場且生產成本低的墨西哥為例，台股上市公司赴墨投資也從二○一八年底的九十八．七億元，到二○二四年第三季已增至三二三億元、增幅也逾二倍。電子五哥中的英業達，九年前就赴當地設廠，目前已擁有三座廠；緯創集團旗下的緯創與緯穎也分別在墨國投資五十五．七億元與十七．九億元；加上廣達、仁寶，台股電子五哥幾乎全到齊。

IC通路廠文曄併購加商 投資額增10倍

台股公司投資加拿大金額更增加十倍，主因是IC通路大廠文曄與子公司茂宣取得加拿大通路商Future全部股份，此跨國併購案高達三十八億美元（約新台幣一二一八億元），創下台灣半導體有史以來的最大手筆併購案。

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